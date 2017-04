El pleito Peraza-Pacheco

Por: Maribel Villarreal El Día Jueves 20 de Abril del 2017 a las 23:21

Finalmente trascendió el conflicto.



La alcaldesa MAGDALENA PERAZA abrió fuego y acusó al director del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física y Educativa de no asignar obras para Tampico.

La maestra reveló que solo está beneficiando a los municipios de Madero y Altamira, -casualmente-, ambos con filiación panista similar a la del funcionario.

La historia Peraza-Pacheco se recrudeció en el 2016 cuando se enfrentaron políticamente por la presidencia municipal del Puerto, ella por el Coalición que incluía al PRI y él bajo las siglas del Partido Acción Nacional.

La diferencia de más de 8 mil votos no fue suficiente y Pacheco agotó todas las instancias electorales, mismas que una y otra vez ratificaron su derrota.

Como director del ITIFE, el ex diputado federal mantiene permanente presencia en el sur. Se mueve en los tres municipios. Se hace acompañar de ANDRÉS ZORRILLA en Madero y de ALMA LAURA AMPARAN en Altamira pero en Tampico excluye a MAGDALENA PERAZA.

Para el cercano 2018 es un hecho que la maestra buscará la reelección y que como potencial adversario podría repetirse el escenario con Pacheco, al menos esa es la intención del panista.

Cuestionado en relación a los señalamientos, el director del ITIFE negó ejercer el cargo con tintes políticos y aseguró que ha estado muchas veces en Tampico entregando obras etiquetadas en el programa de "Escuelas al Cien 2015-2018" pero que no ha recibido nuevas solicitudes de obra del Ayuntamiento.

En la carrera por el 2018, el conflicto Peraza-Pacheco no es el único. En la petrolera ciudad de Madero se exhiben mediaticamente las diferencias entre ANDRÉS ZORRILLA y el diputado JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA.

Las inconsistencias en las cuentas públicas del ex alcalde MARIO NERI enfrentó al edil con el presidente de la Comisión de la Auditoría Superior del Estado.

El pretexto es lo de menos. Zorrilla va por la reelección y el hijo del ex líder petrolero busca su regreso a la alcaldía.

En el sur también se confirma la salida de MARCO REYNA como director de comunicación social de la COMAPA Conurbada y el arribo de BEATRIZ RODRÍGUEZ hasta hace unos días jefa de prensa del PAN en Tampico.

Es la segunda renuncia generado en similar posición en los organismos operadores de agua en el Estado. La estancia de KARINA ENSIGNIA en la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros se limitó a menos de 30 días.

Y fue justo en Matamoros, en la sesión de Cabildo donde resurgió la polémica de cambio de nombre a las calles tras los casos de políticos en desgracia.

El regidor panista ANTONIO AMARO se refirió al tema del priista TOMAS YARRIGNTON capturado en Florencia, Italia y sujeto a extradición.

La propuesta no pasó ni la etapa de "asuntos generales" y hasta la regidora de MORENA LETICIA SÁNCHEZ pidió al panista atender asuntos que si son prioritarios para los ciudadanos.



maribelvillarreal@hotmail.es