Enamoran a regia por Facebook y casi la raptan en Tampico

Tampico, Tamaulipas.- Una joven de 17 años de edad estuvo a punto de ser raptada por un “novio” virtual, quien desde tres años atrás la enamoró a través del Facebook y la hizo viajar a Tampico con el argumento de que era un prominente ganadero tamaulipeco.



La detención del sujeto fue a cargo de los elementos de la Fuerza Tamaulipas en la zona centro de Tampico, luego de que los policías detectaran la actitud sospechosa de la jovencita que era trasladada a ver a su novio, un supuesto “vaquero”.



Se trata de un caso más de Catfish (mentiras en la red) en donde un hombre de 43 años de edad enamoró a la jovencita y la hizo viajar desde Monterrey, Nuevo León hasta Tampico, pero aquí quedó al descubierto al ser detenido por la Policía Estatal, quienes liberaron a la víctima.



La joven fue identificada como Alondra Yamilet, quien era buscada por las autoridades y familiares en el Estado de Nuevo León, pues se le reportaba como desaparecida desde el 13 de abril y sus padres, a través de redes sociales y con familiares y amigos, clamaban el apoyo para localizarla.



Yamilet tenía tres años de “noviazgo” vía Facebook con el ahora detenido, por lo que a petición de su “enamorado” decidió viajar a Tampico, después de una larga espera y del intercambio de mensajes, llamadas y fotografías.



El sujeto fue identificado como Antonio “S”, de 43 años de edad y se describía como joven, ganadero, guapo y de mucho dinero, y con el argumento de que no tenía el tiempo para ir a conocerla a su cuidad de origen, logró convencer a Alondra para que el paso lo diera ella.



“Ella nos informó que llegó a la central de autobuses de Tampico, pero su novio le argumentó que tenía un día complicado, así que mandaría al peón por ella y él la trasladaría al lugar donde se finalmente se encontrarían”, informó uno de los policías que la liberó.



La joven al caminar por la Plaza de Armas mostró actitud sospechosa, lo que llamó la atención de los policías pero decidieron no intervenir, fue hasta que el “vaquero” cometió una infracción vial al transitar en contra ruta que los policías se acercaron e indagaron la actitud de la jovencita.



Alejandro Beaven, coordinador de la Policía Estatal en la zona sur de Tamaulipas, informó que los uniformados realizan revisiones aleatorias, poniendo especial cuidado en los rostros, los rasgos y hasta el comportamiento de las personas, estas cualidades en ocasiones les permite hacer detenciones importantes, como en este caso.



Además exhortó a los padres de familia a que te extremen precaución con sus hijos, ya que existen redes internacionales que utilizan a las jóvenes para explotarlas y prostituirlas.



Cabe hacer mención que Antonio, el presunto “vaquero”, quedó en libertad al no existir cargos en su contra, mientras que la menor quedó a resguardo del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, en espera de que su familia la reclame.