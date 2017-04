Enfrenta Yarrington, todo el peso de la ley

Por: Juan R. de la Sota El Día Jueves 20 de Abril del 2017 a las 18:03

La actriz y cantante Ivonne Montero está orgullosa del homenaje que le realizó a la fallecida intérprete Selena, con el tema “La carcacha”, el cual interpretó la tarde de este jueves durante una reunión que tuvo con cientos de fans en la Plaza de las Estrellas

Autor: Notimex

En forma constante la población aplica la conocida frase: “Dios no cumple antojos, ni endereza jorobados”, pero, existen evidencias que al convicto ex gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, se le acabó la alegría, el placer, la burla, la ostentosidad, la prepotencia y arrogancia.

Y que por sus presuntos actos criminales tendrá que enfrentar la justicia y una vida de soledad, angustia, miedo, nerviosismo, de mal malhumor, amargura, abandono, desaires y el repudio de la sociedad.

Eso y más, tendrá que enfrentar en una aislada y fría cárcel el ex gobernador y ex alcalde Matamoros. Consideró que siempre iba a ser poderoso, no midió las consecuencias de sus múltiples actos ilícitos cometidos durante la administración estatal a su cargo y su vagancia por varias ciudades del país y el extranjero y que algún día sería detenido y llevado a prisión.

Asumió una postura de Súper Tomás o Súper Yarrington y creyó que le perdonarían todas sus perversidades y actos criminales, como al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien tranquilamente lee los periódicos en plazas públicas de otros países y que desde allá controla a grupos de políticos mexicanos y al cual nada le preocupa, pese a ser acusado por el pueblo de ser el autor intelectual de la muerte del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Yarrington, para sus amigos, si es que aún los tiene, es bueno, sin embargo, quienes lo conocen afirman que es malo, perverso, salvaje, abusivo, prepotente, grosero, represivo, vengativo y que su alma y desquiciado cerebro, lo puede llevar hasta asesinar a una persona. De esto paga las consecuencias; hoy, el Presidente de la República y sus amigos poderosos lo dejaron solo y nada quieren saber de él.

Por cierto, a Tomás, el juicio popular lo acusa de ser responsable del asesinato del doctor Rodolfo Torre, y las autoridades han dado su palabra de investigar el cobarde homicidio de quien fuera candidato al Gobierno de Tamaulipas.

Por eso, se afirma que se le vaticina una vida tras las rejas, compleja y difícil, en donde la soledad y el desprecio serán sus aliados y compañeros en el merecido encierro, porque, un gesto de sentimentalismo hacia su favor por parte de los tamaulipecos, jamás se lo otorgarán, al contrario su exigencia es que pague por sus delitos.

Seguramente ya le bajo dos rayitas a su volumen, sus condiciones de vida han cambiado, debe introducirse en su demente cerebro que es un presunto delincuente y que se encuentra en manos de la Justicia mexicana y estadounidense, las cuales no sólo deberían aplicarle la ley y mantenerlo preso, sino decomisarle todo el dinero público que robó y devolverlo a los tamaulipecos.

Debe asimilar que quienes le rindieron culto y los que bajo su sombra hicieron fortuna, lo han ha abandonado y que ahora viene la venganza de aquellos que con su poder pisoteó, humilló, agravió, insultó , dañó y que ahora gozan del placer de verlo en la fresca prisión.

Muchos años de cárcel le esperan a ese político tamaulipeco, que creyó ser la mamá de los pollitos y jamás consideró que los tiempos y las personas cambian y que se quedaría sólo como un auténtico mendigo y viejo reo, como esos matones a sueldo que actúan en las películas del viejo oeste.

Si algún amigo le queda, podría llevarle al ex mandatario la grabación de la canción de Don Rígo Tovar “Mi Matamoros Querido”, pues se ve difícil regrese a este municipio fronterizo, al estimarse que le aplicarán una pena de 90 años de cárcel.

Con la detención de Yarrington, son muchos los políticos que andan bastante asustados y nerviosos, pero no deben sentir temor, si no cometieron delitos, porque el brazo de la justicia sólo alcanzará a los ex funcionarios corruptos.

Tendrán que preocuparse y preparar su defensa, aquellos que se robaron el dinero de los tamaulipecos, que incurrieron en acciones de lavado de dinero, de delincuencia organizada y otros delitos, pues reitero, la justicia es justa y solo castigará a los que compruebe que incurrieron en ilícitos.

Los ex gobernantes que saben que trabajaron bien, que hicieron una correcta aplicación del dinero del pueblo y que no participaron en ilícitos, de nada tienen que preocuparse y ver como ahora sí las autoridades se decidieron aplicar la ley a ex gobernadores corruptos.

Cambiando de tema, pasando a las acciones para favorecer a la sociedad tamaulipeca, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, junto con la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, suscribieron un convenio de colaboración encaminado a fortalecer el Sistema Estatal de Igualdad y Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Este compromiso es un paso más en la construcción de un estado seguro, democrático, libre y próspero, dijo al mandatario estatal, al tiempo que, aseguró que “en Tamaulipas, rechazamos la violencia en cualquier forma y trabajamos para desterrarla, la equidad, tolerancia y paz, serán el signo de los tiempos de todos”.

En otro asunto, el Cabildo del Municipio de Victoria, sesionará para celebrar el 192 aniversario de la capitalidad, evento que será presidido por el Alcalde Oscar Almaraz Smer.

La sesión está programada para las 19:00 horas de este día, en la explanada de la Presidencia Municipal, en donde además se agradecerá a los empresarios victorenses que su sumaron al Carnaval Victoria Viva 2017 y que llevó alegría y esparcimiento a miles de victorenses.

El mandatario municipal desahogó su agenda de hoy con la supervisión de los trabajos de limpieza de varias avenidas, rehabilitación de alumbrado público y recuperación de espacios públicos, así como de los programas de bacheo.

Correo:jrdelasota@hotmail.com