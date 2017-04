Los huérfanos de la inseguridad

Por: Leticia Santoyo El Día Jueves 20 de Abril del 2017

Agenda política: Tras el record de visitantes en Semana Santa impulsarán más el turismo.

Luego de varios días de ausencia en los medios, el Gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca acompañó en gira de trabajo al Director General del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, quien anunció importantes inversiones en infraestructura para Nuevo Laredo y Reynosa para ampliar la capacidad hospitalaria en Tamaulipas, además de incrementar el número de guarderías infantiles.

Ahí en ese acto, el Gobernador, atendió a los reporteros en una breve entrevista para destacar los excelentes resultados en el flujo de visitantes de la Semana Santa que superó las expectativas al rebasar los 2 millones de movimientos, principalmente a los destinos de playa, por lo que el mandatario estatal dijo que realizarán diversas acciones para promover e impulsar también el turismo médico y el cinegético. En este momento, los prestadores de servicios en varios municipios han reportado repunte en sus ventas.

Parece que al Gobierno del Estado la afluencia de visitantes los tomó desprevenidos, pues algunos medios de comunicación han estado utilizando fotografías de archivo, que no muestran en toda su dimensión los resultados tan sorprendentes del número de visitantes, o los responsables de esa parte del trabajo de difusión se durmieron en sus laureles y dejaron pasar la oportunidad de obtener material para la promoción de las siguientes temporadas.

Lo importante es que la gente sigue moviéndose y será hasta este fin de semana cuando muchos empiecen a regresar a sus labores, principalmente quienes se dedican a la educación.

Agenda de medios: Crece deuda con la familia de víctimas y huérfanos por la inseguridad. Con pancartas en mano y gritando consignas por lo insuficientes o escasos esfuerzos que se realiza para localizar a sus familiares, un nutrido grupo de madres, padres, hermanos y amigos de personas desaparecidas recorrieron parte del centro de la capital para terminar frente a la plaza de Gobierno exigiendo más acciones a favor de las víctimas, así como mayor participación en la Ley de Víctimas aprobada en por la vía “fast track” durante el periodo vacacional.

Aseguran que la lista oficial de 8 mil desaparecidos es sólo una parte, por lo que es necesario incluir a los colectivos y grupos organizados de familiares que buscan a quienes han desaparecido de manera forzada por grupos armados, pues solo de esta manera podría hacerse una lista más completa de las víctimas.

Y hablando de víctimas, hay que contar que alrededor de los desaparecidos y de los caídos por la ola de inseguridad, el sistema DIF Tamaulipas creará las condiciones para atender a los huérfanos de la inseguridad que se estima, en este momento sean más de 1700 niños y niñas. El Plan es garantizarles un espacio educativo y apoyo alimentario.

La Presidenta del DIF estatal, dijo que seguramente esta cifra se incrementará considerablemente en cuanto empiece a difundirse, pero la idea es no dejar solos a los hijos de las víctimas de la inseguridad y que éstos no representen una carga para las familias que se hacen cargo de ellos. Los apoyos serán garantizados también de manera legislativa para que los niños no crezcan en la calle.

Agenda ciudadana: Incertidumbre, pánico y desesperación en las colonias cerca del penal. Y de nuevo el penal de Victoria se tiño de sangre, que terminó con un muerto y cuatro heridos, además de la excarcelación de 18 internos a penales de alta seguridad, con la finalidad de calmar los ánimos en el reclusorio local. En esta intervención, la autoridad encontró armas y droga, además de cartuchos, cargadores, equipos de radiocomunicación, puntillas y herramientas que los internos pueden utilizar como armas en los altercados.

Las familias que viven en las colonias aledañas al penal, están pidiendo al Gobierno del Estado que acelere la reubicación del penal local, pues viven aterrados cada vez que hay movimiento en el reclusorio, pero este martes, al escuchar disparos fueron momentos de incertidumbre, pánico y desesperación, pues aún no se recuperan del susto de los evadidos y nuevamente viven horas de angustia.

Por lo pronto, la intención de reubicar el penal, la hay, solo falta, ver de dónde sale el dinero para la inversión.

