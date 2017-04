Muere Regidor

Por: Alma Niger El Día Miercoles 19 de Abril del 2017 a las 22:08

Tras una larga lucha contra el cáncer en el páncreas, falleció la madrugada del miércoles el regidor del Cabildo de Nuevo Laredo, Luis Moreno Sesma. El también empresario transportista murió en la casa de su hijo Aldo, en Laredo, Texas, y desde el mismo miércoles se iniciaron los trámites para su traslado a esta ciudad, donde este jueves será velado a partir de las dos de la tarde y hasta el cuarto para las seis de la tarde, toda vez que a las seis se le celebrará una misa de cuerpo presente en la Catedral del Espíritu Santo y posteriormente será cremado. Tanto el alcalde Enrique Rivas Cuéllar como sus compañeros síndicos y regidores, además de otros funcionarios municipales, lamentaron su fallecimiento, y coincidieron en señalar que siempre fue una persona alegre y bromista. ¡Descanse en paz “La Liebre” Moreno!

DE PRIÍSTA A PANISTA

Y bueno hay muchas anécdotas de Luis Moreno Sesma, quien vivió su mejor época en el sexenio del entonces gobernador Eugenio Hernández Flores, a quien le hacían gracia sus bromas y por eso siempre que venía lo subía al autobús y se carcajeaban por cualquier cosa. Moreno Sesma de hecho fue suplente del alcalde Ramón Garza Barrios y en su momento intentó ser candidato a la alcaldía, aunque le ganó el tiro el también finado Benjamín Galván Gómez. Tras su fallido intento “La Liebre” Moreno fue convencido por Carlos Canturosas Villarreal para apoyar su causa como candidato del PAN a la alcaldía, lo cual hizo, y un trienio después el propio Canturosas lo hizo candidato a regidor, y a la postre miembro del cuerpo edilicio, cargo que desempeñó por solo seis meses y casi tres semanas. Lo habrá de suceder en el cargo el también empresario transportista Eduardo Lozano Guajardo, hijo de Don Víctor Lozano Rendón (+) y primo de la primera síndica, Dorina Lozano Coronado.

SIGUE EL PAGO A LOS DE “65 Y MÁS”

Prevalece el pago a los beneficiados del programa 65 y Más, y a diario son alrededor de 500 los que están siendo atendidos. De hecho se va a trabajar sábado y domingo, para poder sacar adelante todos los pagos, pues son un total de 4 mil 445 los beneficiados, mismos que están recibiendo un giro telegráfico que están cobrando en Telecomm-Telégrafos. El pago inició el lunes y hasta este miércoles se llevan cubiertos mil 500 atendidos, todo esto en horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Esta tarea se mantendrá hasta el martes 25 de abril. Cabe señalar que de momento no se van a renovar las tarjetas bancarias que se vencieron, sino que esas siguen siendo utilizadas como base para poder pagar. Toda esta labor está a cargo directamente de José Herbey Ramos Ramos, representante de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, y apoyado por el siempre atento y dispuesto Francisco Arellano Vallarta, además de la amiga Leticia Peña, a quienes hemos visto echándole ganas a esta chamba.

LÍDERES EMPRESARIALES VENDRÁN A CONGRESO

Tres dirigentes de importantes organismos nacionales estarán presentes en Primer Congreso Regional para la Competitividad que se desarrollará los días 27 y 28 de abril en esta ciudad fronteriza. Así lo anunció el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles por la mañana en la Sala de Cabildo, y donde se anunció parte del programa de conferencias y paneles que se realizarán con la participación de importantes exponentes tanto a nivel internacional como nacional. Entre los asistentes estarán Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales del Comercio (CONCANACO); Federico Serrano Bañuelos, presidente nacional de Industrias de Exportación (INDEX), así como José Antonio Vidales Flores, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM). Se espera además la asistencia del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Importante sin duda este evento.

FIN A DESCUENTOS EN LA COMAPA

La próxima semana culmina el plazo para que los usuarios morosos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) se vean beneficiados con un descuento del 100 por ciento en recargos y accesorios, que les permita regularizar su situación con dicha empresa. Informes proporcionados por directivos de la compañía de agua y drenaje revelan que en lo que va del mes 681 usuarios han aprovechado esta rebaja, pero aún hay muchos que se pueden favorecer, tomando en cuenta que el padrón de morosos asciende a 12 mil usuarios. Los interesados deben acudir a las oficinas de la COMAPA ubicadas en planta baja del Palacio Federal, en la calle González y Camargo, Centro Integral Comapa-Recaudación ubicado en Luis Caballero 2002, entre Perú y Venezuela, colonia Palacios o bien en las oficinas de centrales de Planta Centro en calle Victoria 4610 colonia Hidalgo, en horario de lunes a viernes de las 08:00 a las 15:00 horas.

EL IMS Y EL IMSS

La próxima vez que en cuestiones de salud algunas personas vean las siglas IMS, no significa que se haya escrito mal las correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es decir, que le falte una letra. Sucede que IMS son las siglas de otro organismo de salud, que en este caso viene a ser el Instituto Municipal de la Salud, que tanta fuerza está cobrando en la ciudad gracias al impulso del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar. Así que aguas, IMS e IMSS, son diferentes.

SIN FECHA PARA LA ELECCIÓN DE LA CTM

Sigue sin ponerse fecha oficial a la elección para la designación de la nueva dirigencia de la CTM de Nuevo Laredo. Y es que todo depende de la agenda del dirigente estatal, Edmundo García Román, quien habrá de sancionar la elección. No obstante se espera que el proceso se lleve a cabo en el mes de mayo. Hasta el momento todo indica que el actual dirigente Félix Alberto Alemán, se mantendría en el cargo, en su primer período, pues no hay que olvidar que de momento cumple un relevo tras la muerte del anterior líder, Francisco Martínez Cortés. Se sabe que hay intenciones de Joaquín Treviño Reyes por competir, pero la realidad es que no tiene apoyo, salvo dos o tres líderes. Sin embargo habrá que esperar al registro oficial de planillas.

LO ÚLTIMO

El Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, inauguró la tarde de este miércoles la Plaza PAC Cerro de la Silla, esto en la colonia Colinas del Sur, donde además se llevó a cabo el exitoso programa de “Miércoles Ciudadano”, donde el munícipe tiene contacto directo con los residentes, escucha sus peticiones y las atiende a la brevedad posible... Javier Lozano Rodríguez, ex dirigente juvenil del PRI, ya dijo abiertamente que le interesa participar por un cargo público en las próximas elecciones. Bueno, a ver si lo toman en cuenta… Pepe Zapata, Director Municipal del Deporte, sigue con gran actividad, pues es mucha la chamba que tiene que sacar adelante, y entre la que se encuentra los Juegos Estatales Deportivos en Sillas de Ruedas a celebrarse en esta ciudad este próximo fin de semana. Vendrán competidores de diversos municipios de la entidad. Sea pues.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com