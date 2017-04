Inaugura gobierno de Tampico pavimentación de la calle Tamesí en la colonia Tierra Alta

Obra a base de concreto Hidráulico con una inversión superior a los 3 millones 58 mil 533 pesos, incluyendo obra hidrosanitaria y alumbrado público

Por: Mesa de Redacción El Día Miercoles 19 de Abril del 2017 a las 21:15

El Ayuntamiento de Tampico, que encabeza la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, inauguró la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Tamesí

Autor: Gobierno de Tampico

Tampico, Tamaulipas.- Continuando con el mejoramiento de la infraestructura urbana de la ciudad, el Ayuntamiento de Tampico, que encabeza la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, inauguró la pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Tamesí en la colonia Tierra Alta, mejorando la calidad de vida de casi 100 familias que viven en dicha arteria y sus alrededores.

Esta pavimentación se realizó por medio del programa Hábitat 2016 con una inversión de 3 millones 58 mil 533 pesos, incluyendo obra hidrosanitaria y alumbrado público.

"La colonia Tierra Alta no tenía ninguna calle pavimentada, y en mi primera administración pavimentamos la calle Tierra Alta, fue de las últimas obras que hice en mi gobierno anterior, y hoy venimos nuevamente a hacer una obra más en esta colonia que yo no se porque razones ningún gobierno había volteado a ver este sector; hoy estamos sumando los recursos del gobierno Federal del Estado y del municipio; aquí se invirtieron 3 millones de pesos porque incluyó obra hidrosanitaria y no es nada barata", expresó la alcaldesa.

La presidenta municipal añadió que el Ayuntamiento continuará tomado en cuenta este sector de la ciudad para disminuir el rezago que presenta en pavimentación de calles.

"Nos falta otra cuadra en este circuito que estamos pavimentando pero pronto lo vamos hacer, nada más que nos llegue el recurso del programa Hábitat de este año y por supuesto que será una de las calles que construyamos aquí", puntualizó.

Esta obra fue agradecida a nombre de los vecinos beneficiados por la señora María del Carmen Espinosa.

"Los vecinos de esta su colonia Tierra Alta le estamos infinitamente agradecidos a usted maestra y su Cabildo por esta obra tan importante, gracias por ello, porque va a ser de gran beneficio para nosotros", dijo.

En el corte del listón inaugural de esta calle, acompañaron a la alcaldesa, el director de Obras Públicas en el municipio, Jorge Manzur Nieto; así como regidores del Cabildo de la ciudad.