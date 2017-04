Ahorrará Tamaulipas 400 mdp en rentas

De edificios y bienes patrimoniales, lo que representa un 25 por ciento menos gasto; además próximamente sacará a la venta flota vehicular, dijo el secretario de Administración Jesús Antonio Nader

Por: Nora Alicia Hernández/Ciudad Victoria El Día Miercoles 19 de Abril del 2017 a las 19:15

El programa de austeridad diseńado por el Gobierno del Estado permitirá a lo largo de 2017 un ahorro de 400 millones de pesos, dijo el secretario de Administración, Jesús Antonio Nader Nasrallah

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El programa de austeridad diseñado por el Gobierno del Estado permitirá a lo largo de 2017 un ahorro de 400 millones de pesos en renta de edificios y bienes patrimoniales, lo que representa un 25 por ciento menos gasto, dijo el secretario de Administración, Jesús Antonio Nader Nasrallah.



Dio a conocer que con el paso de la administración irán determinando si es necesario reducir aún más las rentas, de edificios o inmuebles no indispensables para la administración pública estatal.



En ese sentido destacó que además se mantiene un ahorro del 30 por ciento en gasto de combustible, lo que al cierre del ejercicio 2017 se traducirá en 30 millones de pesos.



También se viene aplicando una importante reducción en los recursos que se destinan a los viáticos, “hemos sido muy cuidadosos en los ahorros al gasto corriente, en los viáticos, en los restaurantes ya ves poca gente del Gobierno del Estado consumiendo alimentos”.



Además han limitado el uso de unidades oficiales entre los servidores públicos y trabajadores en general, porque va muy en serio el plan de ahorro planteado por el gobernador.



“Estamos tratando de ser muy cuidadosos en los gastos de arrendamiento, de bienes patrimoniales y próximamente sacaremos a la venta la flota vehicular que ya no está en buen estado y que representa un alto costo al Gobierno”.



Se trata dijo, que por lo menos unas 800 unidades automotrices serán rematadas en una primera etapa, los vehículos se encuentran en malas condiciones y ya no son operantes.



Aseguró que un objetivo de la administración es ir reduciendo la flotilla vehicular oficial, que en la actualidad es de tres mil 800 unidades.