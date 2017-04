Disminuyen quejas ante Derechos Humanos en Matamoros

En lo que va del año se han registrado un total de 37 quejas, cifra menor en comparación con el mismo período del 2016, afirmó el representante de la dependencia José Javier Saldaña

Miercoles 19 de Abril del 2017

Matamoros, Tamaulipas.- Un total de 37 quejas se han presentado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en lo que va del año, cifra menor en comparación con el mismo período pero del 2016, afirmó el representante de la dependencia en Matamoros, José Javier Saldaña Badillo.



Dijo que se trata de 37 expedientes formales de queja, básicamente en contra del Hospital General que ya se había comentado, así como contra primarias y secundarias, y más recientemente una en contra de la Policía Vial y Tránsito, además de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.



Manifestó que las quejas en contra del Hospital General “Dr. Alfredo Pumarejo” de Matamoros afortunadamente están siendo atendidas y resueltas a favor de los quejosos, pues señaló que en este sentido han tenido toda la atención del director Leopoldo Sánchez Torres.



Expresó que lo ideal sería que no hubiera quejas, además Saldaña Badillo aseveró que las denuncias en contra de policías estatales han disminuido, de hecho no se ha erradicado ninguna en lo que va del año.



Precisó que sí hay quejas en contra de funcionarios federales, pero no precisamente de policías y citó como ejemplo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que son canalizadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la naturaleza de la queja, es decir, porque se trata de dependencias federales.