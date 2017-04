Auditoría Superior de Tamaulipas investiga a Egidio Torre: Contralor

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Miercoles 19 de Abril del 2017 a las 15:00

En Tamaulipas hay revisiones e investigaciones sobre las acciones que desempeńó durante su sexenio Egidio Torre Cantú, dijo el contralor gubernamental Mario Soria Landero.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas hay revisiones e investigaciones sobre las acciones que desempeñó durante su sexenio Egidio Torre Cantú, para determinar si existe un desfalco al erario público, son trabajos que realiza la Auditoría Superior del Estado, dijo el contralor gubernamental Mario Soria Landero.



“Si hay revisiones, no te puedo negar que las hay, pero no las trae Contraloría Gubernamental, las revisiones en ese tema, las trae la Auditoría Superior del Estado”.



Explicó que la Contraloría tendría conocimiento de dichas investigaciones, en caso que se deslinden responsabilidades por cuestiones administrativas, tanto al exgobernador, como a exservidores públicos de diferentes niveles, incluso hay investigaciones en varios ayuntamientos a las Comapas.



Advirtió que en caso de ser necesario abrirán cuentas públicas, sin embargo no pueden adelantar ningún juicio sobre las acciones desarrolladas por el exgobernador Torre Cantú.



“Dar una respuesta de ese tipo es comprometedor para mí, descartar no; no se descarta, por supuesto que se pueden encontrar indicios para hacer algún tipo de investigación a cualquier exsecretario o al propio exgobernador, si se puede, pero eso lo van a determinar los mismos trabajos que vaya realizando la Auditoría Superior del Estado”.



Dijo que no se puede comparar el Estado de Tamaulipas con el de Veracruz, ya que César Duarte provocó un quebranto de 60 mil millones de pesos a la entidad vecina, mientras que la nuestra no se tiene demostrado concretamente un desfalco de Torre cantú.



“No te puedo decir si hay un desfalco, si hay un robo, porque no está bien que lo haga ahorita, pero lo que si les puedo asegurar es que se está trabajando, yo sé que están desesperados, los medios, está desesperada la ciudadanía y quieren saber algo, yo no les puedo decir qué, pero si les digo que se está trabajando en todo el Gobierno anterior y se va a encontrar”, cualquier irregularidad.



Insistió en que no es igual el caso de Veracruz u otros estados, en Tamaulipas quieren hacer una buena investigación para ver los resultados y determinar responsabilidades de ser necesario con un buen sustento, porque las leyes son muy laxas, concluyó.