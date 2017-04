Otra vez penal se tiñe de sangre

Por: Ana Luisa García El Día Martes 18 de Abril del 2017 a las 22:09

IMSS construirá 3 guarderías más

El Jueves Festejan la Capitalidad

1.- Ayer el penal de Cd. Victoria se volvió a teñir de sangre, mientras que en el exterior se vivieron momentos de alarma, sobre todo en los alrededores de la Calzada de Tamatán, donde las detonaciones se escucharon de extremo a extremo, estos es desde el Hospital Infantil hasta las ex instalaciones deportivas Olímpicas, hoy ocupadas por elementos del Ejército.

El comunicado oficial emitido a las 4:20 de la tarde reportó un muerto y varios heridos en el interior del Centro de Ejecución de Sanciones CEDES. Hasta el cierre de esta columna a las 6:30 de la tarde los helicópteros seguían sobrevolado los alrededores del reclusorio, el comunicado oficial no hizo referencia a fuga alguna por parte de los reos, de manera extraoficial hubo conocimiento del traslado de 18 internos a otros centros de reclusión.

Sea cual sea el reporte oficial, es obvio que la operación de los centros penitenciarios presentan muchas insuficiencias; no se cubren ni siquiera de manera mínima lo establecido por el Reglamento para los Centros de Readaptación Social del Estado de Tamaulipas el cual data desde 1992.

Además de la necesidad de garantizar los derechos de los reos, los mínimos que son su integridad física, se expone a los ciudadanos de bien que por necesidad transitan en ese sector.

Se requiere algo más que un mensaje institucional como el que envió el Secretario de Gobernación con motivo de los hechos ocurridos el pasado 24 de marzo en que se fugaron varios presos, ocasión en que se encontró un túnel construido para ese fin.

Es urgente la edificación de un nuevo penal alejado de la ciudad; así como la restructuración del sistema penitenciario del país, para que con orden y producto de un análisis de los especialistas en criminología, reagrupen a los internos, aíslen algunos por su peligrosidad y organicen a los que posean algún grado propositivo para su reinserción en la sociedad.

Las actividades delincuenciales se dispararon en los últimos 12 años, el número de internos de ahora, no tienen comparación con de hace dos sexenios. Mientras que la capacidad de los reclusorios sigue igual.

La decisión de terminar con los auto-gobiernos proclamada por la actual administración estatal que preside el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, requiere algo más que voluntad política, demanda un presupuesto especial, no sólo para la construcción de un nuevo reclusorio, sino para el sostenimiento de una política penitenciaria eficaz, pertinente, basa en los derechos humanos que consagra la Constitución, no sólo para los reos, sino para el ciudadano común. No hay que olvidar que en los acontecimientos del 24 de marzo una persona inocente, a la que le quitaron su vehículo para huir, perdió la vida.

2.- Este martes durante su estancia en la zona sur el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dejó testimonio de su satisfacción por los resultados turísticos obtenidos durante la Semana Santa, no sólo por lo que representa como derrama económica, sino porque de alguna manera deja constancia de la recuperación de la confianza de los visitantes que eligieron como destino alguno de los puntos geográficos de Tamaulipas.

De acuerdo a las cifras del mandatario estatal el flujo de turístico llegó a los dos millones. En alguna parte de su declaración reconoció el apoyo del Gobierno Federal que permitió blindar a propios y visitantes sin problemas que lamentar. En ese mismo tema García Cabeza de Vaca afirmó que las políticas del Instituto Mexicano del Seguro Social tienen su aportación en la recuperación del tejido social.

Tal como lo anticipamos en nuestro comentario anterior el gobernador acompañó al Director General del IMSS, Mikel Arreola quien cumplió agenda en la zona sur para poner en marcha el programa de educación pre-escolar en sus estancias infantiles de las que existen 73 en la entidad, mismas que atienden a 10 mil 700 pequeños. Ahí mismo anunció que se construirán tres más en beneficio de las madres trabajadoras de la entidad.

Arreola recapituló las obras que viene realizando el IMSS en Tamaulipas y que en conjunto representan alrededor de 250 MDP, entre ellas la Unidad Médica en Reynosa por 42 MDP; la rehabilitación de la unidad en Nuevo Laredo con 53 MDP; en Altamira se ejercen 10 MDP, entre otras unidades hospitalarias.

3.- El próximo 20 de abril se inician los festejos de la Capitalidad, acontecimiento que estará llegando a su 192 Aniversario. El programa arranca como es costumbre con la celebración de una sesión solemne tradicionalmente celebrada en los accesos de la puerta principal del Teatro Juárez, un escenario que representa parte de la narrativa de la ciudad.

Así lo acordó el Cabildo en su 7ª sesión ordinaria, que esta vez contó con la presencia del Presidente Municipal Oscar Almaraz Smer y es que en ese escenario presentaría su respaldo a la campaña de la Cruz Roja, de tal manera que no se hizo esperar la convocatoria del Jefe Edilicio para que no sólo los regidores y sindicatos aportara su donativo, sino también todos los servidores públicos municipales.

También ahí estuvo el gerente de la COMAPA, Gustavo Rivera para entregar su aportación.