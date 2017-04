Avalan finanzas sanas de Nuevo Laredo

Por: Alma Niger El Día Martes 18 de Abril del 2017 a las 20:08

Una vez más una empresa internacional de calificación crediticia avaló las finanzas sanas que tiene Nuevo Laredo. En esta ocasión correspondió a Fitch Ratings establecer que esta ciudad fronteriza se ha ganado una calificación de A+ (mex) basado en sus participaciones federales directas del rubro conformado por 0.136 por ciento de la recaudación federal participable, su importancia económica, comercial y posición geográfica. No hace mucho Standar and Poors, calificó también a esta ciudad fronteriza con finanzas positivas, gracias al trabajo que han venido desempeñando los gobiernos panistas, y donde ha sido destacable el hecho de que no se ha endeudado más a la ciudad, sino por el contrario se ha estado pagando la deuda de anteriores gobiernos municipales, y a la vez generando más proyectos de amplio beneficio para la comunidad.

BUSCA MUNICIPIO MÁS AHORROS

Este lunes el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, hizo entrega de cinco camionetas último modelo Chevrolet S-10 para la Secretaría de Servicios Públicos Primarios. El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la misma secretaría, haciéndose la recomendación de cuidar las unidades. En este sentido el alcalde dijo algo muy cierto, y esto es que a veces sale más económico comprar unidades nuevas, que estar reparando las antiguas, pues regularmente se gasta más dinero. Esto sin duda también es una forma de ahorro del gobierno municipal, como igualmente lo pretende ser el hecho de que se busca construir nuevos inmuebles propios municipales, en lugar de andar rentando edificios. Esto es un ahorro a largo plazo, que a fin de cuentas beneficia a los ciudadanos.

EN BUSCA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALUD

Uno de los principales compromisos que se ha echado a cuestas el regidor Alfredo Guarneros Carranza, con la venia, observación y desde luego la participación del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, es el crear el Instituto Municipal de la Salud, organismo que aglutinará todos los organismos de salud de la localidad, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y del mismo gobierno municipal. Y es que el objetivo principal de dicho instituto es velar de manera común por la salud de los neolaredenses, que el ciudadano no quede desprotegido en esta materia. Aparte por medio de dicho instituto se podrán atender situaciones de alto riesgo sanitario para la ciudadanía, así como echarse la mano entre los diferentes hospitales y centros médicos locales, para justamente brindar un mejor servicio. Es un proyecto que abarca muchas cosas, que una vez que quede constituido, se darán a conocer a detalle.

CIERRAN TRAMO DEL BULEVAR POR DESLAVE

Por espacio de mes y medio estará cerrado al tráfico vehicular un tramo de la calle 15 de Junio, desde donde se encuentra Control de Importación Temporal de Vehículos (CITEV) a la calle Canales, esto debido a trabajos de reparación que se llevarán a cabo en el área, tras un deslave que causó un hundimiento que hace imposible circular por el lugar. Fue a raíz de las recientes lluvias que se originó el deslave del canal de concreto de aproximadamente 1.20 X 70 centímetros, dejando sin ningún soporte el asfalto de la calle 15 de Junio, en ambos sentidos de circulación. Ante esto personal de la Secretaría de Obras Públicas está a cargo de los trabajos de reconstrucción del canal y del área que deberá ser repavimentada. Dado el riesgo existente personal de Protección Civil se encuentra desviando el tráfico por una vía alterna, a la vez que se pide a la ciudadanía respetar los señalamientos instalados en la zona, por su propia seguridad.

LOS JÓVENES EN EL PRI

Cada vez es mayor el clamor al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de que se debe dar mayores oportunidades a los jóvenes para hacer resurgir al partido de sus cenizas. De hecho son precisamente los jóvenes quienes han estado dando vida al tricolor en estos momentos en que precisamente no hay mucho ánimo en el priísmo por resurgir. Prueba de ello es que Viviano Vázquez Macías sigue liderado al partido, apoyado por quienes ya lideran dentro del movimiento juvenil como es el caso de la diputada federal, Yahleel Abdala Carmona. Pero aparte también hay otros jóvenes que igualmente están sacando la casta por el partido, integrándose de lleno, y sobre todo aportando nuevas ideas para crear un verdadero nuevo PRI, y en este sentido destacan Juan Juanes Carrizales, Rafael Armendáriz, Lamberto Rocha Hinojosa, José Manuel García, Javier Lozano Rodríguez, Melissa Tafolla, Jackie Piña, Llulia Negrete, entre otros, a los que sin duda alguna se les tiene que dar la oportunidad. En el PRI hay un compromiso moral con los jóvenes y debe cumplírseles.

CUENTAS GRATIS SI GANA EL BARZA

Este miércoles es el juego de vuelta de la Concachampions entre Barcelona y Juventus. El juego ha acaparado la atención debido a que Barcelona perdió 3-0 en su visita a Juventus, pero igualmente había perdido con anterioridad 4-0 ante Paris Saint Germain e hicieron la proeza de ganar en Barcelona el juego de regreso 6-1 y con ello pasar a la siguiente ronda. Por lo tanto hay quienes piensan que pueden volver a hacerla en grande, de ahí el interés. En Nuevo Laredo de hecho hay un restaurante-bar (El Palco) que ha ofrecido pagar la cuenta de los comensales que acudan a ver el juego, si el Barza remonta el marcador. De hecho ya hay muchos fanáticos (y tragones además) que han separado lugar. Claro que si no pasa el Barza cada quien pagará su cuenta. Una buena campaña de marketing sin duda alguna. El Palco se ubica en el centro comercial situado en plaza Reforma Express frente al HEB. Ahí nos vemos.

FUNCIÓN DE TEATRO PARA EL FIN DE SEMANA

Este jueves a las 10:30 horas en el lobby del Centro Cultural de Nuevo Laredo se llevarán a cabo una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de la puesta en escena de la obra de teatro “Prometeo Encadenado” que se llevará a cabo el viernes 21 de abril a las 20:00 horas y el sábado 22 a las 18:00 horas en el mismo Centro Cultural. Se contará con la presencia del maestro Medardo Treviño y la actriz Beatriz Moreno además de los integrantes de la misma. Sea pues.

LO ÚLTIMO

El alcalde Enrique Rivas Cuéllar, confirmó este lunes que la semana entrante estará en Nuevo Laredo el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Dijo que viene a participar en el Foro de Competitividad programado para los días 27 y 28 de abril… No es por nada pero si hubiera un premio a la asistencia entre los regidores, y sobre todo de ser el primero en llegar temprano, se lo ganaba Adriana García Sanmiguel. Ella por lo regular a las ocho y media de la mañana ya está en su oficina, y casi siempre se encuentra ahí a disposición de la gente que acude a solicitarle algún apoyo. Bien por ella… Mi compadre y amigo Mauricio Belloc Utterback ya anda en circulación de nueva cuenta, después del susto que nos dio ante un infarto que le dio. Afortunadamente todo salió bien en su intervención en la Clínica 34 del IMSS de Monterrey. Entiende que ya tiene que llevársela calmada. Lo bueno es que está de regreso. G.A.D.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com