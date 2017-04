Piden invasores desalojados en Reynosa que les vendan terreno

Con pancarta en mano se presentaron frente a la Presidencia Municipal, para denunciar que fueron desalojados con violencia y esperan que las autoridades escuchen sus peticiones

Por: Rosalía Quintá/Reynosa El Día Martes 18 de Abril del 2017 a las 18:35

Un grupo de personas que fueron desalojadas la semana pasada de un predio que invadieron, realizaron hoy martes una manifestación frente a Presidencia Municipal de Reynosa

Autor: Rosalía Quintá

Reynosa, Tamaulipas.- Un grupo de personas que fueron desalojadas la semana pasada de un predio que invadieron, realizaron hoy martes una manifestación frente a Presidencia Municipal de Reynosa para pedir que les vendan un terreno en dicho lugar.



Los manifestantes con pancarta en mano denunciaron que fueron desalojados con violencia y esperan que las autoridades escuchen sus peticiones, ya que los que los ofrecen el ITAVU en la colonia Nuevo México están muy lejos de sus centros de trabajo y escuela de sus hijos.



Sin embargo, el director de la Unidad Municipal de Regularización de la Tierra, Javier Pérez García, señaló que el terreno no se les puede vender a los demandantes, primero porque este tiene dueño y segundo porque representa un área de peligro no habitable.



"El terreno tiene dueño y es al que le corresponde vender o no, además el terreno está catalogado por Protección Civil de alto riesgo, ya que está en zonas inundables por lo que no puede ser habitado", expuso.



Cabe hacer mención que fueron alrededor de 800 familias las que invadieron hace un mes aproximadamente dicho predio, ubicado atrás de la colonia Ernesto Zedillo al oriente de la ciudad de Reynosa.