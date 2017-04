Actitud positiva y estar siempre alegre, la clave del éxito de Michelle Rodríguez

Participa en la telenovela “El bienamado”, en la serie “40 y 20”, en la obra “Como quieras... ¡perro ámame!”

Por: Eleazar Ramos Villaseñor El Día Martes 18 de Abril del 2017 a las 12:05

La actriz Michelle Rodríguez, quien ha tenido un intenso año de trabajo, tanto en la televisión, el teatro y como Standopera, señaló que todas estas invitaciones se deben, además de su talento como actriz, a la actitud que tiene ante la vida

Autor: UNIVISION

México, (Notimex).- La actriz Michelle Rodríguez, quien ha tenido un intenso año de trabajo, tanto en la televisión, el teatro y como Standopera, señaló que todas estas invitaciones se deben, además de su talento como actriz, a la actitud que tiene ante la vida, la cual disfruta a diario tratando de estar alegre.

La joven actriz participa actualmente en “El bienamado”, es el ama de llaves de la serie “40 y 20” y también participa en teatro dentro de la obra “Como quieras... ¡perro ámame!”, además tiene su rutina de stand up, en la que hace burla de su sobrepeso, pero de una manera muy divertida, tal como es ella en la vida real.

“Gracias a Dios hay mucho trabajo, telenovelas, serie, teatro, como estandopera, estoy muy feliz, me siento muy afortunada con todo lo que me está pasando, porque estoy trabajando en lo que siempre había querido y esto es más que un sueño hecho realidad”, comentó Michelle en charla con Notimex.

Agregó que lo más importante de todo esto es estar siempre en actitud positiva. “Divertirme en todo lo que hago es la mejor ganancia, siempre de una manera feliz por todo lo que la vida nos regala”.

Respecto a si se siente un ejemplo para todas las mujeres que tienen algún problema de sobrepeso o de autoestima por alguna situación de su físico, Michell se sinceró y dijo sentirse una mujer normal que desde que recuerda ha sido muy feliz.

“Y si he servido de ejemplo para alguien, pues también me hace feliz, la vida me ha enseñado que no hay obstáculos ni límites para alcanzar los sueños”.

Dijo que con esa postura, no le importó romper con esos estereotipos de las actrices que trabajan en Televisa, que deben ser altas, delgadas y guapas.

“Pero eso no sólo pasa en la televisión, también en mucha partes existe eso, la clave es tener esa seguridad de hacer las cosas y estés como estés, decir : “Sí se puede, no pasa nada, vamos adelante en busca de las metas o los sueños”.

Compartió que en el stand up, mucha gente lo usa como terapia para enfrentar sus “problemas”, pero en su caso no es así.

“Mucha gente lo usa como terapia, yo la verdad he probado varias (dice bromeando), pero lo importante es divertirnos de lo que nos pasa, creo que de cierta manera si hacemos catarsis y la gente viene, se divierte y se lleva muchas cosas, pues no todo es el jijiji jajajá, sobre todo los mexicanos que nos reímos de nuestras peores desgracias y nosotros (los standoperos) lo hacemos ahora, pero de manera profesional”, añadió soltando la carcajada.

Al definirse, Michell Rodríguez, dijo ser una mujer súper alegre “y a veces muy locochona”, pero la verdad soy una mujer muy trabajadora, me considero actriz primero que comediante y aunque me siento como pez en el agua en la comedia, también estoy abierta a nuevos retos, siempre estoy esperando un personaje nuevo, que me haga cambiar y que me dé la oportunidad de que la gente conozca a la actriz que soy”.

Además de todos los trabajos que arriba se mencionaron, Michell se presentará en “Los miércoles de stand up”, que se llevarán a cabo en el foro A Poco No, que se encuentra en el Centro Histórico y a ella le tocará participar mañana miércoles junto al standopero Manuna, a quien le abrirá el 'show' y una semana después, volverá pero como la standopera principal de la noche.

“Sigo en 'El bienamado', lo que ya terminé de grabar fue '40 y 20', pero ya me avisaron que pronto volveremos a grabar la tercera temporada; también estoy los domingos en la obra “Como quieras... ¡perro ámame!” y el 24 de abril estreno en el teatro NH la obra 'Mi primera cita', así que váyanme a ver todos los lunes a esa obra y los miércoles en el stand up y todos los días en la televisión”, finalizó.