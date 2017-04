"El Hombre de la Mancha" y México conquistan a la española Guadalupe Lancho

El 20 de abril será su presentación oficial ante la prensa en el Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México

El Día Lunes 17 de Abril del 2017

A pocos días de su estancia en México, la actriz española Guadalupe Lancho admite que ha sido conquistada por "El Hombre de la Mancha", pero también por México

México, (Notimex).- A pocos días de su estancia en México, la actriz española Guadalupe Lancho admite que ha sido conquistada por "El Hombre de la Mancha", pero también por México, donde desea residir por mucho tiempo.

A finales de marzo arribó a esta ciudad y el 11 de abril debutó en el musical como "Aldonza", un personaje que desde octubre de 2016 venía desempeñando la mexicana Ana Brenda Contreras, quien se ausenta por una temporada.

"He tenido un ritmo de trabajo muy intenso porque ingresé a una compañía ya formada. Es la primera vez que entro así a un proyecto, pero me siento contenta porque me topé con gente cariñosa y talentosa. Todos me han acogido tan bien que la actividad se me ha facilitado. Me siento en mi casa y en familia", señaló.

Se siente tan contenta que le gustaría exprimir esa experiencia hasta donde la compañía Ocesa se lo permita. Incluso dijo que estaría abierta a otras ofertas de trabajo ya sea en cine, teatro o televisión, porque México le encanta.

"Los actores estamos acostumbrados a la estabilidad dentro de la inestabilidad que nos da este trabajo. El mundo es muy grande, pero a la vez muy pequeño. Ya hice una película en Italia y quiero conocer otros lugares del mundo donde pueda expandir mi arte y mi talento. México es el lugar ideal".

Su primer encuentro con "El Hombre de la Mancha" ocurrió cuando apenas era una niña a través de "El Quijote", que en la escuela fue lectura obligada porque se refiere a una constante vital en todo ser humano.

"Habla de la capacidad de creer para poder crear tu realidad. Es una obra que nos legítima para soñar, nos devuelve la esperanza y hasta nuestros días sigue vigente, te pregunta dónde te quieres enfocar, si en la luz o en la sombra", comentó en entrevista con Notimex.

En el caso de "Aldonza" consideró que es uno de los personajes más maravillosos que se le pueden presentar a una actriz porque son tres en uno: "Dulcinea", "Aldonza" y una recluida en la cárcel y a quien le proponen hacer un juego teatral.

"Conforme avanza la trama se transforma porque está inmersa en un viaje de redención. En el propio juego escénico vuelve a reencontrarse con su propia naturaleza porque es una persona que vive un proceso de autodestrucción, que ha perdido todo".

En ese sentido, consideró que el teatro es un reflejo de la sociedad y sirve, en muchos casos, para recordar al espectador que la vida es bella.

Analizó que en el juego teatral que propone el musical su personaje se reencuentra con toda su luz y tiene la capacidad de elegir dónde situarse por el resto de su vida.

"Aunque el resto de su vida sea la cárcel, al final ella decide que lo pasará de otra manera y eso es lo fascinante del personaje porque dos de los personajes deciden ser tan sólo 'Dulcinea'. Por ello se trata de uno de los arcos dramáticos más bellos que me han tocado como actriz".

En su natal España, Guadalupe Lancho ha destacado en los musicales "A chorus line", "Mi bella dama", "Cats" y "Víctor Victoria". En televisión su trabajo ha sido una constante en series memorables como "Cuéntame cómo pasó", "El secreto de Puente Viejo", "La fuga", "Carmina", "Bandolera" y "Ciega a citas".

En su estancia en México la actriz ha visitado las Pirámides de Teotihuacán y anhela recorrer otros sitios turísticos. El 20 de abril será su presentación oficial ante la prensa en el Teatro de los Insurgentes de la Ciudad de México.