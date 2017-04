Regresará la Policía Rural

Por: Alma Niger El Día Lunes 17 de Abril del 2017 a las 20:09

De Ciudad Victoria nos reportan que es casi un hecho el regreso de la Policía Rural en Tamaulipas, esto dada la exigencia de ganaderos y campesinos para que haya una mayor vigilancia en sus zonas, ante la alta incidencia delincuencial de la que son víctimas. En este sentido hay que considerar que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está dando mucho apoyo a las zonas rurales y por ende atendiendo la exigencia en dicho sentido, de ahí que sea cuestión de días para que se oficialice el regreso de la Policía Rural, aunque para ello hay que tomar en cuenta que se deberá contar con elementos debidamente certificados. Por otro lado de la misma capital del estado dan a conocer que ya fueron dados de baja 850 empleados que laboraba en la Torre Administrativa, muchos de los cuales estaban de aviadores o nada más hacían bulto. Que tras el recorte ya nada más quedaron 2 mil 600 empleados, mismos que ahora sí están desquitando el sueldo, pues ahora sí están trabajando como debe ser. Incluso muchos se sienten “negreados”, pero si no les parece pues es muy fácil, renuncien y ya.

SALDO BLANCO EN OPERATIVO DE PASCUA

Más blanco que yo fue el saldo del operativo de seguridad que las autoridades del Ayuntamiento de Nuevo Laredo implementaron el pasado Domingo de Pascua a fin de salvaguardar la integridad de las familias que acudieron a divertirse a los centros recreativos y áreas rurales. De acuerdo con Omar Enríquez Sánchez, director de Protección Civil y Bomberos no hubo incidentes graves, salvo dos choques en los que afortunadamente no hubo lesionados severos. Se brindaron 27 atenciones médicas de menor incidencia como picaduras de arañas, que un chamaco se cayó, que a otro le picaron un ojo, que uno se falseó una pata jugando fútbol y cosas así, pero nada grave. Fueron 170 elementos de las diferentes corporaciones las que participaron en este operativo, que inició desde las siete de la mañana y culminó a las ocho de la noche, y que la verdad se merecen un aplauso porque se la rifaron, mal-comieron y casi no durmieron. Va el aplauso, ¡clap!

SIGUEN LAS LLUVIAS

Y la verdad que los elementos de PC no descansaron porque tras el operativo siguió la lluvia, y estuvieron alertas. Afortunadamente la tormenta tampoco trajo consecuencias severas. Eso sí los truenos estuvieron a todo lo que da, y en algunas partes hasta cayó granizo. También se reportó la suspensión de la energía eléctrica en varios sectores, por lo que personal de la CFE anduvo trabajando muy temprano el lunes, restaurando el servicio. De la misma forma se reportaron fallas en líneas telefónicas, incluyendo los números de emergencia de la propia oficina de Protección Civil. Y bueno las lluvias van a continuar esta semana, por lo que hay que extremar precauciones. Queríamos lluvia, así que ahora nos aguantamos.

CALIBRARÁN APARATOS DE SONIDO. MEJOR QUE MULTEN

A partir de este martes la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático instalará un módulo de atención en sus oficinas de Reynosa 4305 esquina con 5 de Mayo, de la colonia Campestre, para que las personas que se dedican a la venta de productos en la calle, y utiliza para ello aparatos de perifoneo, acudan a calibrar dichos artilugios. Y aunque esto es bueno, mucho mejor será que el personal de esa dependencia, a cargo de Luis Mata, aplique sanciones a los vendedores que ponen a todo vuelo sus bocinas al pasar por las calles de la ciudad. Porque seguramente pocos van a atender el llamado de ir a calibrar sus bocinas, y si lo llegan a hacer, pues al rato no van a respetar el límite establecido, bajo el argumento de que nadie los oye. Las sanciones deben aplicarse a la de ya, porque el abuso en este sentido, es mucho, sobre todo por parte de quienes son las 11 o 12 de la noche y todavía andan fregando con su musiquita a todo vuelo.

EN AUMENTO EL EMPLEO EN EL PUEBLO

Un breve informe proporcionado por Francisco Javier Solís Morales, Secretario de Desarrollo Económico del gobierno municipal de Nuevo Laredo revela que durante el primer bimestre del año se generaron mil 700 empleos, y que de esa cantidad, mil 400 fueron creados solamente en el mes de enero, el cual se ha convertido en uno de los meses más productivos en lo que a creación de fuentes laborales se refiere, de los últimos cinco años. Solís dijo que todavía no se tienen las cifras del mes de marzo, pero se espera que igualmente sean halagadoras, pues en dicho mes también hubo mucha oportunidad de trabajo. Esperemos que así sea, y que este mes de abril también mantenga el ritmo.

CASI LISTO EL NUEVO COMPLEJO DE CINES

A más tardar el 10 de mayo será inaugurado el nuevo complejo de cines que se construye en Guerrero y Madero, del sector centro. Según los constructores, ya nada más faltan algunos detalles en el lobby y para la primera semana tiene que quedar listo. Hay posibilidades de que la inauguración sea el 5 de mayo, pero de no ser posible será el 10 de mayo. Va a ser un complejo muy moderno, y un poco más económico que los que están al sur de la ciudad. Sea pues.

BUENAS NUEVAS PARA LOS DEL CONALEP

Hay buenas noticias para los estudiantes de último grado y egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), toda vez que dado un acuerdo de los Secretarios de Trabajo de todo el país, reunidos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se incorporará a estos a la base de datos del Servicio Nacional de Empleo, a fin de que logren capacitación y habilidades, para luego obtener formalmente un empleo y con ello ser productivos ante la sociedad. En el caso de Tamaulipas pueden llegar a ser hasta 9 mil los estudiantes favorecidos con este acuerdo. (“El Brayan” está brincando de gusto jejejeje.)

LO ÚLTIMO

Una gran respuesta positiva tuvo el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, durante el recorrido que junto con su esposa Adriana Herrera Zárate y sus tres hijas, hizo el pasado domingo en centros recreativos de la localidad, saludando a las familias que acudieron a celebrarse la Pascua o el mentado Día de la Coneja. La aceptación que tiene el munícipe entre la comunidad neolaredense es más que palpable… Igualmente Imelda Sanmiguel Sánchez y demás integrantes de la mesa directiva del comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) tuvieron gran aceptación en el recorrido que de la misma forma realizaron en parques de la localidad. Los panistas llevaron algunos regalos a la gente y de paso promovieron a su partido. Les fue muy bien… En el caso del PRI quien se movió al respecto fue el regidor Jesús Valdez Zermeño, quien hizo entrega de cuatro grandes parrilladas a gente que participó en la rifa que organizó para tal efecto. Chuy Valdez no se duerme en sus laureles y es de los priístas más activos.

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com