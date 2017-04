Albañiles de Ciudad Victoria en crisis

Debido a la falta de inversión privada en la ciudad y la escasa obra pública del gobierno, señaló el líder de los trabajadores de la construcción Lorenzo Balderas Castillo

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Martes 18 de Abril del 2017 a las 08:00

Autor: Notimex

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un 60 por ciento de los trabajadores adheridos a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Tamaulipas (CROC) en la actualidad se encuentran sin empleo, señaló el dirigente de la Unión de Obreros y Trabajadores en la rama de la construcción en Ciudad Victoria, Lorenzo Balderas Castillo.



Esto debido a que no existen obras en desarrollo en la capital del Estado, lo cual ha ocasionado que se realice una emigración hacia otros estados o incluso al país vecino de Estados Unidos.



Dijo que la falta de inversión privada en la ciudad y la escasa obra pública del gobierno ha generado poco empleo, orillando a los trabajadores de la construcción a emigrar temporalmente a Estados Unidos en busca de algún trabajo.



"Muchos se van al otro lado, se acostumbran a ir cada año, y algunos regresan en estos días pero salen de la ciudad para emplearse en algo”, indicó.



Comentó que en el sector privado no es suficiente para mantener trabajando a todos los agremiados.



"Los empleos de albañilería, carpintería, electricidad, impermeabilización y pintura están a un 40 por ciento, no hay trabajo, solamente estamos trabajando en lo particular, pero esto ya disminuyó bastante”, finalizó.