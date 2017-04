Concluirán para noviembre mercados de Tampico

Se dio una fecha para la entrega de la mega obra que fue el 31 de marzo, sin embargo al pasar el plazo la empresa optó por pedir una ampliación al Gobierno del Estado

Por: Baldemar Mijangos/Tampico El Día Martes 18 de Abril del 2017 a las 08:00

Las obras de los mercados municipales de Tampico serán concluidas a finales del mes de noviembre, expuso el director de Obras Públicas Jorge Manzur Nieto

Autor: Baldemar Mijangos

Tampico, Tamaulipas.- Las obras de los mercados municipales de Tampico serán concluidas a finales del mes de noviembre, expuso el director de Obras Públicas Jorge Manzur Nieto.



Agregó que se dio una fecha para la entrega de la mega obra que fue el 31 de marzo, sin embargo al pasar el plazo la empresa optó por pedir una ampliación al Gobierno del Estado, que se ubicaba entre los meses de agosto y septiembre.



Empero el retraso es tal que la estimación es que se lleve el complejo siete meses más de trabajos, por lo que la entrega podría cumplirse hasta el mes de noviembre debido a este rezago marcado, precisó.



Declaró que la empresa argumenta que la tardanza tan pronunciada se debió a que no había suficiente mano de obra en la ciudad, sin embargo dicha postura no la consideró de peso.



También citó que los constructores de la empresa MADA han dicho que se estuvieron atendiendo de forma particular las sugerencias de futuros locatarios de los mercados "Benito Juárez" y "Miguel Hidalgo", lo que quizá pudo llevar más tiempo de lo planeado.



De igual forma, el funcionario municipal reiteró que cargar con siete meses más de obras de lo estimado inicialmente habla que hubo errores de la empresa ganadora del contrato, que se espera corregir para permitir que los trabajos se aceleren de manera que los dos pabellones citados sean entregados completamente antes de terminar este año de 2017.



Por todo ello, puntualizó que el gobierno municipal estará atendiendo los requerimientos que surjan durante los trabajos de la obra citada para auxiliar en su competencia con lo que pueda, pues la comuna está muy interesada en que se finiquite el complejo para que esté al servicio de la comunidad.