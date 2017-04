Reportan avistamientos de gatos salvajes en Altamira

Regularmente los gatos salvajes no atacan al ser humano, pues hay una dimensión de tamaños considerable, dijo el director de Ecología Francisco Illescas Martínez

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Martes 18 de Abril del 2017 a las 08:00

Francisco Illescas Martínez, director del área municipal, reconoció que tienen registrado un atropellamiento de un felino en una comunidad de la zona rural

Altamira, Tamaulipas.- La dirección de Ecología en Altamira se mantiene en alerta por la presencia de felinos salvajes, mismos que han sido reportados en la zona ejidal del municipio.



Francisco Illescas Martínez, director del área municipal, reconoció que tienen registrado un atropellamiento de un felino en una comunidad de la zona rural.



Y aseveró que es el segundo avistamiento que tienen por la presencia de los felinos en Altamira.



Ante esta situación existe una preocupación, pues dicha especie está protegida debido a que fue víctima de una caza desmedida, que causó una disminución de los especímenes.



La ocupación de tierras naturales en donde habitan por agricultores o ganaderos, provoca que las reservas no sean suficientes para albergar a los animales.



Reconoció que regularmente los gatos salvajes no atacan al ser humano, pues hay una dimensión de tamaños considerable, por lo que pide no agredirlos y reportalos a las autoridades correspondientes.