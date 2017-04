Descartan creación de nuevos asentamientos irregulares en Tamaulipas

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Martes 18 de Abril del 2017 a las 08:00

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno estatal descarta la creación de nuevos asentamientos irregularidades promovidos por pseudo líderes de organizaciones sociales que buscan su beneficio propio, afirmó el subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Gerardo Villaseñor.



Dijo que los procesos de invasión han sido atacados conforme a lo que marca la ley, y en cuanto se dé un nuevo asentamiento irregular se va proceder al desalojo conforme, tal como ya se hizo en noviembre del año pasado en Ciudad Victoria.



"En donde pseudo líderes de alguna u otra manera buscan el negocio de invadir y luego pedir que Itavu les regularice, eso ya no se permitió, incluso un líder ya está purgando una pena", señaló.



Comentó que de momento no se tiene previsto realizar otro desalojo como el de la capital del Estado.



Informó por otra parte que en la reforma a la ley general de asentamientos humanos en los transitorios se especifica la creación de la Procuraduría Urbana, misma que sancionará a los municipios que autoricen un crecimiento urbano desordenado en las ciudades.



"Esa figura permitiría al Gobierno del Estado ejercer acción penal directa e implícita, para que quien quisiera contravenir lo interpuesto en ordenamiento territorial en crecimiento de las ciudades", expresó.



Dijo que independientemente del daño político que pudiera causarse al tomar acciones contra los pseudo líderes, es más importante la ciudadanía que la política. Agregó que la Procuraduría Urbana vigilará que se respete lo estipulado por la Seduma, y que los municipios no hagan cambios.



Aclaró que para la creación de esta se requiere tiempo, mientras tanto en junio se presentará la reforma a la ley General de vivienda al Congreso del Estado.



"Como Seduma la estamos impulsando porque hemos visto que los dictámenes que nosotros damos no son respetados y quiero que quede claro, que saliendo de nuestro ámbito regresa a los municipios, y los municipios al final del día son autónomos en ese sentido, pueden generar algún cambio del que ya no estemos enterados", puntualizó.