Descarta CTM de Madero desfile para Día del Trabajo

El comité organizador integrado por Jorge Asegura, Rodrigo González e Isauro Ocoti, decidió que no existían las condiciones para ello, señaló el secretario general Carlos Campos

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Martes 18 de Abril del 2017 a las 08:00

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- El secretario general de la Federación local de Trabajadores (CTM) de Ciudad Madero, Carlos Campos Castillo, descartó que vaya a haber desfile durante el primer día de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo.



Señaló que el comité organizador, integrado por Jorge Asegura Olarte, Rodrigo González Garza e Isauro Ocoti Hernández, decidió que no existían las condiciones idóneas para realizar el evento.



"Mira por aquí vamos a tener un aniversario del Día del Trabajo por las muertes de Cananea, río Blanco y Chicago, pero aquí la Federación de Trabajadores en Madero de la CTM no vamos a hacer desfile", expuso.



Agregó que “no existen las condiciones para realizarlo, por las condiciones de carestía que se ha suscitado últimamente, además no hay nada que festejar, no hay trabajo, estamos escasos de trabajo, la gasolina solo habrá un evento luctuoso”.



Comentó que ese día habrán de realizar un evento luctuoso, donde además darán un discurso para dar a conocer sus demandas y enfatizó que la situación es preocupante, ya qué hay cuatro mil obreros desempleados en Ciudad Madero.