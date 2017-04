Omiten denunciar asaltos al transporte público de Altamira

Lunes 17 de Abril del 2017

Altamira, Tamaulipas.- De los 15 asaltos al transporte público de Altamira ninguno de los afectados interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, señaló el director en el rubro Gualberto Galarza Gamboa.



Declaró que ha exhortado a los choferes para que interpongan sus denuncias cuando lleguen a ser víctimas de un acto delictivo.



"Nosotros como compañeros podemos comentarnos a lo mejor de algún asalto, pero no tenemos un registro oficial porque no hay denuncia en el Ministerio Público", añadió



El principal motivo por el cual no acuden a poner las denuncias se debe al temor, a las represalias que podrían sufrir.



"Más que nada no se denuncia, yo tengo entendido, yo estoy en contacto con algunos ministerios públicos y me dicen que no llegan quejas de asaltos al transporte público y entonces no se puede actuar en consciencia", señaló.



Para finalizar, Galarza Gamboa reiteró que en la última reunión que sostuvo con los concesionarios y choferes, se les hizo la petición de interponer sus denuncias correspondientes.