Reforzarán acciones preventivas en balnearios de Tamaulipas

Por: Nora Alicia Hernández/Ciudad Victoria El Día Lunes 17 de Abril del 2017 a las 21:30

Autor: Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las autoridades de Protección Civil en Tamaulipas buscarán reforzar las acciones de seguridad y preventivas para turistas y visitantes a balnearios de la entidad, a fin de evitar decesos como el ocurrido la semana pasada en la Presa Vicente Guerrero, dijo el coordinador de la dependencia Pedro Granados Ramírez.



Dio a conocer que tienen que hacer una revisión para determinar si alguna capitanía de puerto tiene jurisdicción sobre la presa, para impulsar las acciones preventivas como el uso del chaleco salvavidas.



“Siempre un cuerpo de agua tiene un riesgo natural, hay que incursionar con las medidas de precaución necesarias, como el chaleco salvavidas o ninguno lo utilizaba por cuestiones de desidia, olvido o por no darle la importancia, es como no usar un cinturón de seguridad en un vehículo”.



En ese sentido, explicó que es lo mismo que deben prevenir en una laguna, un río, una cascada o el propio mar o la playa, aunque a través de redes sociales y diversos medios de difusión estuvieron invitando a los paseantes a tomar precauciones, en algunos casos como este, no fueron tomadas en cuenta.



Tanto en el uso de carreteras como en los puntos de agua hay recomendaciones que se deben tomar, en el caso de los cuatro decesos por accidentes en carretera, consideró que seguramente fue el factor humano el que intervino para que se dieran los percances.



“Obviamente el tema preventivo en mantos de agua da para reforzar en todos los destinos, para que observen requisitos y reglamentos a fin de evitar accidentes fatales, reforzar vigilancia en las zonas”.



Granados Ramírez advirtió que durante martes, miércoles y jueves, hay una baja de visitantes por carretera, sin embargo se intensificará de nueva cuenta durante viernes, sábado y domingo, por lo que convocan a los conductores a respetar todas las medidas preventivas, tanto en carreteras como en lugares turísticos de agua.



Aunque el grueso de los paseantes se registró con récord de dos millones en la Semana Mayor, “aún se espera un ingreso de turistas para lo que resta de la temporada vacacional”, concluyó.