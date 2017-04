Persiste el robo de ganado y cítricos en Tamaulipas

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Lunes 17 de Abril del 2017

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El robo de ganado y de cítricos sigue siendo un problema en Tamaulipas, reconoció el secretario de Desarrollo Rural Gonzalo Alemán Migliolo.



Dijo que para prevenirlos se creará la Policía Rural, misma que permanecerá en constante vigilancia para que los productores y ganaderos tengan la tranquilidad de trabajar sin temor.



Manifestó que la creación de dicha corporación ya fue anunciada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, vicealmirante Luis Felipe López Castro.



“Vamos a asegurar para que no haya robos de camiones, de tráileres o de granos, vamos a blindarlos, lo estamos haciendo ahorita con los citricultores" expresó.



Aclaró que tomará un tiempo para que la Policía Rural entre en funciones, ya que hay que contar con elementos capacitados, aunado a que actualmente hacen falta policías estatales, además los aspirantes deben de cumplir con exámenes de control y confianza, entre otros requisitos.



"Indudablemente que la prioridad del gobernador es la seguridad, que los tamaulipecos vivamos tranquilos, entonces esto no es algo de la noche a la mañana y poco a poco vamos a ir avanzando, quisiéramos que fuera ya pero el factor humano nos detiene", señaló.



Explicó que luego que el gobernador de Tamaulipas hizo público su número de celular, para que el productor afectado por algún hecho delictivo le hiciera saber de manera directa la problemática por la que pasan, se han registrado 12 denuncias por dicho delito.



"De ganadería son en el sur y centro del Estado, estamos hablando de 12 personas que se han animado a denunciar, son denuncias por robo de ganado y cítricos, en el norte no tenemos", expuso Alemán Migliolo.



Destacó la importancia de que los agricultores o ganaderos realicen su denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Tamaulipas para que se investigue.



Comentó que además Tamaulipas trabaja con el Gobierno de Nuevo León para evitar este tipo de delito, luego que se han registrado robos de camiones con cabezas de ganado al momento que son trasladados al Estado vecino.



"Tenemos problemas en San Fernando con los límites de Nuevo León en cuanto al ganado se refiere, se han robado jaulas de ganado y ya no sabemos si quedó en Nuevo León o Tamaulipas, o si lo hacen allá para traerlo al Estado o viceversa”, expuso.



“Eso fue el año pasado, fueron jaulas de exportación de becerro que iban a Colombia, de Nuevo León de Tamaulipas, cruzaron y en la desviación de Allende sucedió esto", agregó.



Subrayó que en la Cámara de la Unión ya se trabaja para que el abigeato sea tipificado como un delito federal y grave, incluso es un tema por el que Desarrollo Rural ya ha sostenido reuniones con los legisladores locales, para que en un momento dado hagan lo propio en Tamaulipas.



"Les entregue un dictamen donde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tipifica el abigeato como un delito Federal grave, la Cámara lo envía al Senado para su ratificación o rectificación, se regresa a la Cámara si va sin enmienda se promulga y posteriormente los Estados hacen lo propio", puntualizó.