La Zona Sur y Tampico se consolidan una vez más como destino preferido: Magda Peraza

Tampico, Tamaulipas.- La afluencia de visitantes en Tampico durante la semana mayor superó ampliamente las expectativas; la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, indicó que reportes del ramo hotelero indican que se alcanzó el cien por ciento de ocupación, cifras que consolidan a Tampico una vez más como el destino predilecto en la entidad para disfrutar las vacaciones de Semana Santa.



Los turistas provenientes principalmente de los Estados de Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, así como de las ciudades de México, Monterrey, Valles, Matamoros, Reynosa, Victoria, y turismo extranjero procedente de Nicaragua y Francia, han disfrutado de las bellezas naturales y atractivos que ofrece la ciudad.



"Los hoteles han registrado hasta el 100 por ciento de ocupación y los restaurantes lucen repletos; eso nos quiere decir que la Zona Sur y Tampico se consolidan una vez más como el destino más preferido de Tamaulipas", refirió la alcaldesa.



Asimismo, la presidenta municipal indicó que hasta el momento se guarda un saldo blanco en el actual período vacacional, gracias al importante operativo implementado con las diferentes corporaciones de seguridad, en coordinación con Protección Civil municipal.



"Hemos estado visitando la ex Aduana, el paseo de la Isleta, el parque Fray Andrés de Olmos, la Laguna del Carpintero, el Centro Histórico y paseo La Cortadura; hasta ahorita se registra saldo blanco, la gente se ha sentido segura, me han dicho que las cosas negativas que habían escuchado de la ciudad, no son ciertas", puntualizó la presidenta municipal.



Finalmente, la alcaldesa porteña señaló que el municipio continuará rescatando sitios tradicionales como se hizo en el paseo de la Virgen del Carmen en la Isleta Pérez.



"Se continuarán rescatando sitios para ofrecer nuevos atractivos a los visitantes y residentes de nuestra zona, como lo es la prolongación de la calle Altamira y la reconstrucción del Parque Méndez donde una vez concluida la obra ofreceremos eventos artísticos y culturales porque contará con una concha acústica", finalizó la alcaldesa.