Profeco calibrará básculas en Matamoros

Estas acciones garantizan que no se cometan abusos en contra de los productores, ya que esta es una de las quejas más recurrentes en cada temporada de cosecha

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Domingo 16 de Abril del 2017 a las 19:38

Profeco comenzará con un operativo de verificación de básculas en los centros receptores de granos, afirmó el encargado de la dependencia en Matamoros, Gerardo Edgar Arias Garza.

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comenzará con un operativo de verificación de básculas en los centros receptores de granos, trabajo que tendrán que terminar antes de levantar cosechas, afirmó el encargado de la dependencia en Matamoros, Gerardo Edgar Arias Garza.



Señaló que se van a mantener al pendiente ya que regularmente esta actividad se realiza año tras año, al estar a cerca de un mes de que inicie el levantamiento de granos en algunas áreas agrícolas de la región.



Añadió que tiene la intención de que las básculas estén bien calibradas para que no se provoque ninguna afectación a los productores si éstas no están bien calibradas, lo que en determinado momento podría provocarles merma.



Mencionó que es requisito de la Secretaría de Agricultura que aquellas empresas receptoras de granos que quieran participar, cuenten con sus equipos bien calibrados, trabajo que le corresponde a la Profeco.



Dijo que estas acciones garantizan que no se cometan abusos en contra de los productores, ya que esta es una de las quejas más recurrentes en cada temporada de cosecha.

vmp