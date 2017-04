Nuevo Laredo en la ruta de crecimiento

Por: Ana Luisa García El Día Domingo 16 de Abril del 2017 a las 22:00

- Duarte y TYR, debilitan al PRI

- Reforma y el gabinete Yarringtoniano

1.- La revista Alcaldes de México de abril dedicó su portada al Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar y realizó un amplio análisis de su gestión, destaca el trato humano y digno que ha proporcionado su gestión a los migrantes frente al embate político del gobierno de Estados Unidos, asimismo habla de la aportación de recursos del Ayuntamiento para el regreso de los paisanos a sus lugares de origen.

También da testimonio de la coordinación con la Federación y el Estado para la atención de los migrantes; así como de su gran relación con Laredo, Texas con el que se ha salvado la relación de vecindad pese al riesgo que latente de las políticas del Gobierno de Trump.

El artículo cita algunos de los proyectos del Ayuntamiento de Nuevo Laredo para impulsar el desarrollo de su localidad, lo cual lo pone en una ruta de crecimiento. Entre esas acciones se refirió a las operaciones del Parque Industrial “El Progreso”; la gestoría que busca la autorización del cruce de carga peligrosa por el Puente III; el rescate del Parque Logístico; la ampliación en el número de carriles en el Puente Internacional de Comercio Mundial.

Punto preponderante en la agenda municipal es disminuir los índices de inseguridad, principalmente en robos y homicidios dolosos, que den tranquilidad a las familias y alienten la inversión. No menos importante es fortalecer los lazos de comunicación y fomentar una relación de colaboración con ciudades estadounidenses, que permita incrementar la infraestructura para un comercio competitivo; todo en conjunto proporcionará una buena relación económica con Estados Unidos.

En el balance que Rivas Cuellar hace de su gestión asegura que Nuevo Laredo se ha transformado sustancialmente en comparación con lo que vivía meses atrás, “las familias ya pueden salir a divertirse; regresó la vida nocturna y con ello los turistas”. Sin embargo reconoce, que lo anterior no quiere decir que la ciudad se encuentre libre de inseguridad. “Y a eso dedicamos gran parte de nuestro esfuerzo”, dice el Edil.

2.- La actuación del exgobernador Javier Duarte de Ochoa pegó fuerte a la imagen del Presidente Enrique Peña Nieto a partir del 2016, ante la ausencia de intervención para aprehenderlo, la impresión fue de complicidad, de un pacto de colaboración entre el Ejecutivo Federal y el cordobés. Si en ese año el entonces mandatario estatal hubiera sido desaforado y juzgado quizá EPN hubiera podido revertir en parte el prejuicio de la sociedad de esa entidad y del país.

En el trayecto de desafuero y juicio, quizá Duarte se hubiera fugado, cosa de todas maneras ocurrió, pero el saldo hubiera sido más favorable para Los Pinos.

En este momento la atención nacional sigue con interés el desarrollo de la historia que este sábado tuvo como desenlace la aprehensión de Duarte en Guatemala, que a diferencia del caso Yarrington, podrá ser extraditado a México y recuperar el dinero que indebidamente tomó de las arcas. En los últimos seis meses el Gobierno del Estado, en manos de Miguel Ángel Yunes ha logrado recuperar dos o tres importantes sumas y habrá más por recobrar.

Ambas detenciones presentan magníficas oportunidades a la oposición para combatir al PRI en las elecciones de cuatro entidades a celebrarse en el presente 2017. Sobre todo la de Veracruz donde se elegirán alcaldes en 212 municipios.

Tamaulipas tiene 13 meses con 3 semanas para desinflar el efecto de la detención de Tomás Yarrington Ruvalcaba. Tiempo suficiente para desentrañar ante la opinión pública quienes están fuera del cerco delictivo de TYR; porque ya empezaron a circular largas listas de elementos que tuvieron algún puesto en su administración, sin embargo no todos caben en el mismo costal.

El periódico Reforma del sábado publicó un artículo bajo el título de “Permanece activo Gabinete de Yarrington”, con autoría de Miguel Domínguez, quien lo envía desde Reynosa. El trabajo periodístico se refiere a los que están en la jugada nacional principalmente y menciona a otros que de hecho están en la banca.

Pero no menciona a los de estirpe yarringtoniana alojados en el gobierno del cambio, donde figuran cuando menos cuatro elementos, uno de ellos ocupó una Secretaría en el gabinete de ese tiempo e incluso presidió el Congreso del Estado. Haber emigrado del PRI en 2016 para sumarse a la banqueta de enfrente, no es precisamente una vacuna contra la corrupción. ¿O sí?

Claro que no, sin embargo al igual que muchos de los citados por Reforma, los incorporados al actual Gobierno del Estado, son gentes que no hicieron fortuna mal habida bajo el mandato de Tomás, porque no todos los que ocuparon un puesto tuvieron injerencia en la parte negra de la gestión 1099- 2005. No todos pueden ser medidos con el mismo rasero.

Esa es la tarea que tiene en sus manos el PRI y tendrá que desentrañar quien es quien, para que llegue en condiciones de dar la batalla en Tamaulipas en el 2018 y con los menos flancos débiles posibles en el tiempo de guerra.