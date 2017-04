Tenor mexicano Rodrigo Petate apuesta por una carrera internacional

Domingo 16 de Abril del 2017

México, (Notimex).- Llegar a ser tan exitoso como Rolando Villazón o Javier Camarena es la aspiración del joven tenor mexicano Rodrigo Petate, de 27 años de edad, quien sabe bien que para lograrlo se requiere de estudios, cursos, cátedra y de buscar proyectos operísticos.

“Seguir preparándome como cantante, porque hay todavía algunas cosas por perfeccionar, sobre todo porque me gustaría hacer una carrera internacional como la de varios intérpretes mexicanos que hacen historia en el extranjero y cuyos pasos me gustaría seguir", expresó el joven oaxaqueño, quien está por terminar sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música.

Una carrera de siete años que, con esfuerzo, dedicación y disciplina, está por terminar quien ya es considerado una promesa del bel canto mexicano.

En entrevista, el intérprete comentó que a nivel profesional pisó los escenarios desde que iba en el cuarto año de la carrera de Licenciatura y Canto en el Conservatorio Nacional de Música.

“Me encontraba en el cuarto año cuando decidí empezar a entrar al mundo real de la ópera, viajé a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a un concurso del maestro Enrique Patrón de Rueda”, relató.

En el primer año de participación no ganó nada; su intención era buscar y aprender de cómo estaban los cantantes de ópera del país. En ese mismo 2013 participó en el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, sin que accediera a los primeros lugares.

Sin embargo, fueron claves esos dos concursos para él porque a partir de ellos lo conocieron y empezó a recibir ofertas de trabajo.

Posteriormente, en ese mismo año, abundó el cantante Petate hizo su examen público en el Conservatorio Nacional de Música, y ahí un maestro que fue jurado, lo recomendó para ser parte del coro de Andrea Boccelli, cuando estuvo en la Ciudad de México, por lo que fue su primer trabajo profesional.

El joven intérprete explicó que la carrera de canto es de siete años y uno de titulación, que incluye canto, un taller de teatro, idiomas alemán, francés e italiano; solfeo, armonía y análisis musical.

“La carrera es muy completa y el canto es algo que lleva su tiempo, porque es todo un proceso, esas son las materias claves en el Conservatorio Nacional de Música”, expresó.

En cuanto a becas se refiere, Petate señaló que los dos primeros años de estudio recibió la beca de Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de apoyo a alumnos foráneos, y a partir de ahí no pudo obtener otro apoyo, pues se perdió la convocatoria de examen en el Conservatorio por hacer una audición para un programa de verano en Londres.

“Eso me provocó que me convirtiera en alumno irregular, sin poder obtener la beca a pesar de tener buen promedio de 9.6 o 9.7; después regresé al Conservatorio y volví a inscribirme en el Concurso Internacional de canto de Sinaloa y al Morelli y en los dos obtuve tercer lugar y me tocó un premio”, precisó.

Consciente de que se trata de una carrera de mucha dedicación, que requiere de cursos de especialización, “tomé varias masterclass con el tenor Ramón Vargas, el director de orquesta Enrique Patrón de Rueda y el maestro Eduardo Villalobos, quien vino de Nueva York, Estados Unidos”.

Abundó que seguirán más cursos, porque un cantante nunca deja de prepararse y aprender, en estos momentos está muy agradecido con el Conservatorio, porque trajeron al maestro Francisco Araiza, uno de los tenores más importantes que ha dado México en su historia y quien es toda una leyenda en Europa.

“El vino por parte del Conservatorio a una cátedra de lied o canción alemana, que va a durar dos años, esto empezó en diciembre del año pasado, una semana cada mes, la verdad esta es una buena oportunidad para nosotros como alumnos del Conservatorio y también como egresados”, señaló.

Reiteró que el cantante de ópera nunca deja de preparase y para ellos recibir clases de un maestro tan importante con tanta experiencia les deja mucho aprendizaje.

Araiza, dijo, les comentó que una de sus finalidades de esa cátedra es evitar que alumnos mexicanos o cantantes mexicanos jóvenes fueran a buscar una oportunidad a Europa sin estar realmente preparados.

“Francisco Araiza quiere hacer cantantes de primer nivel y por lo mismo seleccionó a 12, entre alumnos del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Superior de Música, vamos a estar en ese curso por dos años”, aseguró.

También se refirió a la primera vez que subió a un escenario profesionalmente, que fue con nervio, porque es mucha la energía que se siente y la que se transmite cuando uno está arriba, pero a la vez es una alegría, porque no todos tienen la oportunidad de vivir ese tipo de experiencia.

“Para mí fue un orgullo presentarme profesionalmente, creo que fue una gran experiencia haber cantado fuera de mi país, porque te das cuenta del nivel y la disciplina que tienen otros países como Inglaterra, un país de primer mundo. Me di cuenta de todo lo que me hace falta por dominar, pero me sentí contento porque me escogieron para el papel principal de una ópera barroca.

Petate, quien termina su carrera este año, apuntó que una de sus óperas favoritas es “Elixir de amor”, de cuyo elenco formó parte el año pasado y tuvo una gira nacional, denominada, “Cuéntame una ópera”, que organizó la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).