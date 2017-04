Persisten llamadas de broma a números de emergencia en Ciudad Victoria

El mayor número de bromas son realizadas por niños y adolescentes, expuso el director de Protección Civil municipal, Medardo Sánchez

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Sabado 15 de Abril del 2017 a las 21:58

En la capital del Estado sigue la mala costumbre de realizar llamadas de broma a las diferentes corporaciones de auxilio, expuso el director de PC municipal, Medardo Sánchez Albarrán

Autor: Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En la capital del Estado sigue la mala costumbre de realizar llamadas de broma a las diferentes corporaciones de auxilio, expuso el director de Protección Civil municipal, Medardo Sánchez Albarrán.

Indicó que al mes reciben un promedio de 10 llamadas de este tipo, siendo el mayor número de bromas telefónicas recibidas a la línea 911.

“Protección Civil no es la única dependencia que recibe este tipo de llamadas en falso, hay algunas llamadas de broma pero están de manera generalizada desde la canalización a través del 911 y nos repercute a todas las áreas que tenemos que ver con el tema del auxilio a la población”, agregó.

Señaló que en el caso particular de Protección Civil, las salidas en falso no son un tema tan acentuado como en otras corporaciones ya que no pasan de las 10 llamadas al mes.

Refirió que el mayor número de bromas son realizadas por niños y adolescentes, por lo que los exhortó a no realizar este tipo de prácticas.

“Ya que con ello no sólo se mal emplean los recursos de la corporación sino que también se distrae al personal de una posible emergencia real”, finalizó.

vmp