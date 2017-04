En Ciudad Madero cocodrilos jóvenes huyen de machos dominantes

Están saliendo del hábitat debido a que los machos dominantes tienden a atacarlos por territorio, aseveró el oceanólogo Sergio Jiménez

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Sabado 15 de Abril del 2017 a las 19:47

Es por este motivo que en ocasiones se pueden observar a saurios en la mancha urbana, pues son desplazados

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Los cocodrilos jóvenes están saliendo del hábitat debido a que los machos dominantes tienden a atacarlos por territorio, aseveró el oceanólogo Sergio Jiménez.



Detalló que es por este motivo que en ocasiones se pueden observar a saurios en la mancha urbana, pues son desplazados.



"Recuerda que los cocodrilos tienen una conducta instintiva con la dominancia de los machos, aparte de la sobrepoblación, los jóvenes tienden a irse porque si no los machos adultos los matan, entonces tienden a buscar espacios", comentó.



"También las lluvias provocan que salgan en el caso del río, son por arrastre porque ellos buscan lagunas, los jóvenes buscan espacios para que los dominantes no los maten", añadió.



Reconoció que es posible que en todos los cuerpos de agua que existen en la urbe petrolera, haya presencia de cocodrilos, en su mayoría jóvenes.



"En todas las lagunas ya nosotros no tenemos ese programa, se canceló, en todas las lagunas debe de tenerse presencia de cocodrilos juveniles en su mayoría", finalizó.