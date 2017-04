Se registran hasta 10 accidentes viales en Ciudad Victoria

Siguen a la alza a pesar de que ha disminuido la circulación en la ciudad por el periodo vacacional, señaló el director de Tránsito municipal Alfredo López Uvalle

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Viernes 14 de Abril del 2017 a las 18:46

Autor: Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los accidentes viales siguen a la alza en la capital de Tamaulipas, registrándose hasta diez diarios a pesar de que ha disminuido la circulación en la ciudad por el periodo vacacional, señaló el director de Tránsito municipal, Alfredo López Uvalle.



"Tenemos ahorita un promedio de 10 accidentes diarios, de esos normalmente cuatro llegan a un arreglo entre los seguros y el resto no”, declaró.



El funcionario comentó que las causas de los accidentes en la ciudad es el paso de alto, conducir y utilizar el celular.



Exhortó a los conductores para que durante este periodo vacacional conduzcan apegados a los lineamientos del reglamento de Tránsito y no hagan uso del teléfono celular.



"El llamado es a que manejen con mucha precaución, a que salgan con tiempo a los centros recreativos o a sus trabajos, pero sobre todo a que no usen el celular mientras conducen para que puedan llegar a su destino bien, diariamente tenemos muchos accidentes por este aspecto (uso de celular)”.



Pero a pesar de la alta incidencia de accidentes de tránsito, trascendió que hasta la fecha no se han registrado defunciones por esta causa.



Cabe hacer mención que desde el inicio de las vacaciones, la corporación ha reforzado la vigilancia en diversos puntos de la ciudad, dando prioridad a los centros recreativos con un promedio de 30 elementos por turno.