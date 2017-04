Evocan presos el Viacrucis

Por: Alma Niger El Día Viernes 14 de Abril del 2017 a las 20:00

En el marco de la conmemoración del Viernes Santo, en que se recuerda la crucifixión de Jesucristo, y como parte de las acciones que conllevan a un debido proceso de reinserción social, los internos del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, capital del estado, llevaron a cabo la representación teatral de la pasión de Cristo, esto al interior de dicha penitenciaria. Ya son 17 años que los reos victorenses llevan a efecto tal actividad cultural, la cual es celebrada por el Grupo de Teatro de este Centro de Ejecución. Esta obra tuvo una duración aproximada de una hora y tuvo como público principal a los familiares de los reos recluidos que hicieron el papel de actores, así como a la misma población interna. Tras la conclusión del evento, las autoridades que acudieron en representación del Secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe López Castro, agradecieron a los participantes por el talento demostrado, al igual, que exhortaron a continuar con estas actividades que son una excelente forma de redirigirlos a una nueva vida de metas y éxito. Bien por ello.

LA DIÓCESIS REALIZA EL ACTO DE CRUCIFIXIÓN

Y en Nuevo Laredo no se quedaron atrás con eso de conmemorar la crucifixión del Señor, pues la Diócesis de Nuevo Laredo que dirige Monseñor Enrique Sánchez Martínez, llevó a cabo el tradicional evento iniciando en el monumento a Los Fundadores, enfilando el contingente por toda la avenida Guerrero hasta llegar a la Catedral del Espíritu Santo. Cientos de jóvenes participaron en este evento, el cual ya es una tradición. Igualmente en muchas otras ciudades del estado, del país, e incluso del mundo, recordaron la muerte de Jesucristo.

VISITARÁ ALCALDE LOS PARQUES

Para este Domingo de Pascua el gobierno municipal de Nuevo Laredo que encabeza Enrique Rivas Cuéllar, tiene programado llevar diversión a las familias que acudan a los centros recreativos a disfrutar del denominado “Día de la Coneja”. De acuerdo al itinerario que se ha establecido el alcalde estará de las 11:00 a las 12:00 horas en el parque Narciso Mendoza, para posteriormente de las 12:15 a las 13:15 horas visitar las palapas del CITEV, en tanto que de las 13:30 a las 14:30 horas estará en el área conocida como El Patinadero, para después pasar al parque Viveros de las 14:45 a las 15:45 horas y finalizar en El Laguito, de las 16:00 a las 17:00 horas. Cabe señalar que en cada parque habrá regidores y funcionarios municipales (quienes han sorteado sus estancias) atendiendo a la gente. Se espera que todos se diviertan sanamente.

EL ZIPPER

Cuando el microbús se detuvo a levantar a los pasajeros, una dama se dio cuenta de que su falda era demasiado estrecha para permitirle dar el paso para subir. Algo avergonzada le sonrió al conductor y llevó la mano hacia atrás y bajó un poco el cierre de la falda pensando que tal vez eso ayudaría… Intentó subir, pero no pudo. Sintiéndose todavía más avergonzada, bajó el cierre un poco más y volvió a intentar subir al microbús, pero sin éxito. Casi llorando de la vergüenza bajó del todo el cierre y de nuevo no pudo subir al colectivo. Entonces un tipo alto que estaba detrás de ella en la fila la subió al micro empujándola de las posaderas.

Furiosa, ella se volvió hacia el buen samaritano y le gritó: “¿Cómo se atreve a tocarme? ¡Yo a usted no lo conozco!”

El hombre con una amplia sonrisa, dijo suavemente: “Bueno, señora, yo normalmente no hago esas cosas, pero después de que usted me bajó 3 veces el zipper, PENSÉ QUE YA ÉRAMOS AMIGOS”.

EL SOBRE SELLADO

Cada año, un Rabí Judío, después de la Semana Santa se presentaba ante el Papa y le entregaba un sobre sellado viejísimo y amarillo. El Papa lo cogía, lo veía y se lo entregaba de nuevo al Rabí. Esto había tenido lugar por casi 2,000 años. Pero sucedió que un día había sido ordenado un Papa nuevo, y el Rabí encargado de venir desde Israel a presentar el sobre, también era nuevo. Así que al tomar lugar el acto dijo el Papa: "¿Qué clase de ceremonia es ésta?, tengo entendido que ha sido observada por casi dos mil años, y no sé su significado."

"¡Ni yo! Es nuestra costumbre enviar a alguien cada año por estas fechas con este sobre al Vaticano."

"Abramos ese viejo sobre a ver que contiene."

El Rabí lo abre, lo lee y exclama: "¡Increíble! ¡ES EL COBRO POR LOS VÍVERES CONSUMIDOS EN LA ÚLTIMA CENA!"

LA VIRGEN

En aquel pueblo se acostumbraba pasear a la Virgen patrona durante la Semana Santa por todas las calles; pero existía una condición para aquella persona que la cargara: ésta debería ser virgen.

El cura del pueblo tiene arremolinadas a todas las señoras con sus hijas, preguntándoles: "A ver, una señorita que pase al frente para que cargue a la virgen".

Todas las mujeres se dan de codazos.

"Ándale, m'ija, pásale", le dice una señora a su hija.

"¡No, mamá, ya no soy...!", le responde compungida la chica.

Como entre aquel tumulto no había ninguna 'señorita' que pudiera cargar a la virgen comenzó a armarse un fuerte barullo. Entonces, el sacerdote se dirige a la multitud:

"A ver, una señorita de allá de atrás" (refiriéndose a las mujeres que se encontraban detrás del gentío).

En eso, sale una muchacha gritando: "¡AH, SÍ, DE ATRÁS YO SI SOY VIRGEN!"

RECLAMO CLERIGAL

El Obispo al Cura: Mire, me da igual que en vez de cantar la misa con el órgano, la canten con guitarra eléctrica y batería. Me da igual que en vez de decir Jesús y los doce apóstoles, diga Chuy y la Banda, pero lo que más me molesta es que en Viernes Santo ponga un cartel en la entrada de la iglesia que diga: "CERRADO POR DEFUNCIÓN DEL JEFE".