Aplican medidas preventivas en Playa Bagdad

Son 50 elementos de Tránsito y Vialidad los que están asignados a conservar la tranquilidad vial, manifestó el director de la corporación Guillermo Sánchez Garza

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Viernes 14 de Abril del 2017 a las 12:51

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- En la Playa Bagdad de Matamoros son 50 elementos de Tránsito y Vialidad los que están asignados a conservar la tranquilidad vial, con la intención de prevenir los accidentes que es su función primordial, manifestó el director de la corporación Guillermo Sánchez Garza.



Apuntó que para ello hay elementos en bicicletas, motocicletas y patrullas; dijo que el operativo dio inicio el pasado sábado ocho de abril y así van a permanecer hasta el 23 de este mismo mes.



Añadió que hay 20 elementos más de Seguridad Pública en el balneario, pero aún así no se descuida la ciudad, que si bien permanece medio vacía de cualquier manera se mantienen al pendiente para que no se llegue a suscitar ningún accidente que lamentar.



Sostuvo que este operativo se mantiene solo durante el día, ya que en la noche solo los que se quedan de turno; apuntó que el operativo es preventivo, solo de apercibimiento.



Sánchez Garza precisó que habrán de mantener un operativo en la salida a la playa, toda vez que no van a permitir que la gente conduzca en estado de ebriedad, sino que deberá manejar la persona que ande sobria, de lo contrario van a tener que permanecer varados hasta en tanto no se encuentren en mejores condiciones.



Finalmente dijo que se habilitó la barandilla en las instalaciones que estaban destinadas a ser edificio de Seguridad Pública, sin embargo comentó que ese espacio dependerá de la Secretaría del Ayuntamiento.