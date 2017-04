Omiten bancos informar de asaltos a la PEA en sur de Tamaulipas

Por: Carlos Juárez/Madero El Día Viernes 14 de Abril del 2017 a las 13:00

Autor: Carlos Juárez

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Las sucursales bancarias víctimas de asaltos omiten informar del delito a la Policía Estatal Acreditable (PEA), por lo que le es difícil darse a la tarea de buscar a los delincuentes, expresó el delegado regional Alejandro Beaven Magaña.



Señaló que las instituciones cuentan con su propio sistema de seguridad, sin embargo bloquea a las corporaciones como la que está a su cargo.



Por esta situación se evita que la Policía Estatal no pueda realizar un recorrido de seguridad en busca de los ladrones.



"A mí me gustaría que me pasaran información porque esa gente está en la calle y a fuerza alguien los conoce y sabe quiénes son, y si nos pasaran información yo empiezo y la distribuyo y demás", comentó.



"Pero si no tengo ningún dato y no me dicen de qué color vienen, en qué carro se fueron, si eran altos, chaparros, gordos, morenos, simplemente no puedo decir si son los mismos de la vez pasada o son otros nuevos, ni una pista", añadió.



Por lo anterior, Beaven Magaña, consideró que los bancos deberían de tener más apertura y colaboración con la Policía, con la intención de buscar detener a los delincuentes.