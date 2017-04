Aumenta en Tamaulipas número de menores que trabajan en la calle en vacaciones

Viernes 14 de Abril del 2017

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El número de menores de edad que salen a trabajar en la calle, cruceros, estacionamientos y centros comerciales, aumenta durante los periodos vacacionales, indicó la secretaria del Trabajo en Tamaulipas, María Estela Chavira.



Reconoció que las necesidades económicas de algunas familias tamaulipecas, se ven reflejadas en las calles con los niños trabajando, cuando a su corta edad deberían estar en casa disfrutando de sus vacaciones.



Lamentó que en muchos de los casos los padres de familia ven la oportunidad y envían a sus hijos a realizar alguna actividad para recaudar recursos, ya sea en la venta de productos, limpia para brisas, o incluso pidiendo limosna en los cruceros.



"Aunque hay otros menores que en los fines de semana, buscan activarse en una tarea que les reditué, económicamente hablando", expresó.



Señaló que es necesario implementar una estrategia para que desde otro punto de vista, los menores se dediquen a alguna actividad productiva, y con la autorización de sus padres ya que la mayoría de los menores lo hacen por las necesidades económicas de sus familias.



"Estamos por iniciar un proyecto dirigido a los menores de 14 años, con el que pretendemos fomentar en ellos para que sean emprendedores, es algo en lo que estamos trabajando y pondremos en práctica más adelante”, agregó.



Comentó que no se puede evitar que los menores trabajen en algunas empresas, el campo u otras actividades, entonces la Secretaría del Trabajo sólo puede certificar que donde realizan las actividades, existan condiciones que no pongan en riesgo su integridad.



Reconoció que no se puede hacer nada con los menores que trabajan en los semáforos, avenidas en las que pueden vender algún producto, estacionamientos en los que lavan autos o bien, de paqueteritos en los centros comerciales o tiendas de conveniencia.