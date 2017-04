Alertan sobre extorsiones telefónicas a empresarios de Matamoros

Viernes 14 de Abril del 2017

Matamoros, Tamaulipas.- Los Socios de la Cámara de Comercio han detectado en los últimos meses un aumento en el número de extorsiones telefónicas, pero principalmente en este último mes y aunque no son exclusivas de Matamoros, sino en toda la región, afirmó el director jurídico del organismo, Christian Pérez Cosío quien dijo que de cada 10 empresarios, 3 o 4 han sido víctimas de algún tipo de extorsión.



Precisó que el problema es tan serio que ya no solo empresarios, sino que cualquier persona aunque no tenga un negocio está siendo molestada por personas sin escrúpulos, exhortó a la gente a que estén atentos y denuncien, ya que por si fuera poco, cerca del 95 por ciento de los casos resultan ser falsos.



En este sentido les pidió que guarden la calma, que no se apaniquen, ya que lo que resulta ser apócrifo es el supuesto motivo de la extorsión, es decir, que las llamadas sí las hacen, pero el motivo no. A veces dicen que tienen a tal o cual familiar y esto es lo que resulta ser falso.



Christian Pérez Cosío reveló que mantengan la calma, que las llamadas se hacen regularmente de los mismos números telefónicos por lo cual hay que guardarlos ya que este tipo de casos se están presentando mucho en Matamoros y la zona fronteriza a lo largo de Tamaulipas.



Apuntó que los delincuentes tienen detalles de cuentas bancarias, número de éstas, saldos en los bancos, situación que les preocupa y mucho ya que eso significa que hay falta de seguridad de parte de las instituciones bancarias o de la misma SHCP que está filtrando datos y por ende no se cuenta con suficiente confidencialidad.