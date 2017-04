Todos contra Tomás

Por: Jorge Lera Mejía El Día Miercoles 12 de Abril del 2017 a las 22:17

Con la reciente captura de Tomás Yarrington se avivan recuerdos, se desempolvan expedientes y la tembladera de muchos está a todo lo que da. Una noticia que ha permeado en todo el territorio nacional y por supuesto en nuestro estado de Tamaulipas. Después de años de estar prófugo de la justicia finalmente en Italia capturaron al exgobernador, quien es acusado de diversos delitos tanto aquí en México como en Estados Unidos. La noticia tendrá sus respectivas consecuencias y muchos están esperando lo que surgirá de su captura y si a raíz de ello vendrán otras tantas confesiones, acuerdos o simplemente el esclarecimiento de muchas cosas, en caso de que él u otros decidan empezar a soltar la sopa, como coloquialmente se dice.

Lo evidente es que le imputaran o querrán imputar muchos actos de los cuales él no fue culpable pero aprovechando la necesidad de las autoridades por legitimar sus gobiernos y un pueblo herido que clama justicia pero que a su vez de una u otra manera perversamente disfrutan de este tipo de cosas, cual episodio de telenovela de la vida real. Ahora sí, todo mundo festeja su captura y desea que se le castigue severamente. Por lo acontecido en años pasados en nuestro estado y al vernos envuelto en un problema muy grave de inseguridad y colusión, muy seguramente no faltarán los elementos o evidencia como para comprobarle muchas cosas que se le imputan. No se tiene que ser muy perspicaz o inteligente como para saber que no solo en su administración sino en otras hubo una clara colusión entre autoridades y grupos organizados delincuenciales.

Anécdotas y ejemplos hay para aventar para arriba, simplemente no estaríamos pasando por épocas tan difíciles sino hubiese pasado eso. Ahora, que el sistema político o algunos de sus actores aprovechen para atizarle y endilgarle más “muertitos”, esa es otra cosa. Muchos querrán que a él como buen chivo expiatorio, se le juzgue y castigue al menos a ojos de la sociedad por muchos actos en donde muchísimos maleantes participaron pero que al final querrán que se entierre dichos temas con la captura de Yarrington Ruvalcaba. En otras palabras se lavarán las manos y traicioneramente lo fregaran. Porque si en verdad se comenzara a hacer justicia y se persiguiera a aquellos que cometieron actos ilícitos en funciones administrativas gubernamentales, no habría ni patrullas suficientes, ni elementos policiacos o inclusive espacio en las cárceles para albergar a tanto pillo.

Para ellos ahora es cuando; Todos contra Tomás…