Cruz Roja Matamoros busca disminuir accidentes

Ya que los accidentes se elevan hasta en un 30 por ciento durante los periodos vacacionales, tanto en las carreteras como en los hogares

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Miercoles 12 de Abril del 2017 a las 21:00

La Cruz Roja de Matamoros buscará disminuir los accidentes durante los periodos vacacionales, mediante operativos y campañas de concientización

Matamoros, Tamaulipas.- La Cruz Roja de Matamoros buscará disminuir los accidentes durante los periodos vacacionales, mediante operativos y campañas de concientización, expuso la coordinadora del área de Accidentes de la institución, Sarahí Zamudio.



Recalcó que los accidentes se elevan hasta en un 30 por ciento durante los periodos vacacionales, tanto en las carreteras como en los hogares.



Exhortó a la población y principalmente a los vacacionistas que tomen precauciones y que respeten los señalamientos viales, “los cuales se convierten en un símbolo de supervivencia tanto para los conductores de unidades motrices como de acompañantes, peatones y evidentemente también en sus casas”.



Explicó que para este período vacacional, la Cruz Roja ha dispuesto un operativo que contempla el uso de ambulancias y personal de socorro; sin embargo no solo depende de ellos, sino que más bien es imprescindible hacer caso a las recomendaciones de las dependencias de auxilio.



Profundizó en que no es recomendable la ingesta de alcohol si se va a conducir una unidad motriz, evitar llevar menores sentados en los brazos, y algo preponderante que es no utilizar los teléfonos celulares cuando se va manejando.



“Esto último es ahora la causa principal de que se incremente el número de accidentes, antes la gente solo acostumbraba hablar, pero hoy en día prefieren textear y eso aumenta las posibilidades de sufrir accidentes, ya que distraen mucho la mirada de la carretera”, destacó.



Precisó que los accidentes en el hogar también se elevan debido a que los niños están de vacaciones, por lo que se recomienda a los padres de familia a que no los descuiden y sobre todo, procuren mantenerlos ocupados, realizando cualquier actividad de provecho.

