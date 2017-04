La chocan y se mete a domicilio en Tampico

Miercoles 12 de Abril del 2017

Tampico, Tamaulipas.- El conducir a exceso de velocidad e incumplir con la distancia que se debe llevar al conducir, fueron las principales causas de un choque por alcance en el que una de las unidades quedó dentro de una propiedad privada.



El accidente se registró alrededor de las 10:45 horas de este miércoles en la Avenida Marqués de Guadalupe y Avenida del Charro, en el carril de oriente a poniente, en donde por fortuna no hubo personas lesionadas a pesar de lo aparatoso del accidente.



De acuerdo a lo informado por la autoridad vial, un carro Nissan March en color gris era conducido a exceso de velocidad por la primera de las arterias.



Debido a la pertinaz lluvia, el descenso de la Avenida, así como la velocidad con que era conducida la unidad, impactó la parte trasera de un carro de la marca Chevrolet en color blanco conducido por una mujer, lo que hizo que saliera proyectada hacia la barda de un domicilio particular.



La mujer que conducía la unidad colisionada sufrió una pequeña crisis de nervios, sin embargo no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja.



Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del accidente ordenando el traslado de las unidades al mesón público municipal, mientras que el presunto responsable a través de su compañía de seguros se hará responsable de los daños.

