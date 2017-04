Banda Rey Pila estrena su sencillo “How do you know?”

La banda mexicana de rock Rey Pila estrenó “How do you know?”, primer sencillo de su disco de corta duración (EP) “Wall of the goth”, con el cual explora terrenos musicales ajenos a lo que había hecho antes

Por: Notimex El Día Miercoles 12 de Abril del 2017 a las 14:10

Autor: Notimex

