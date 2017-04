Presenta Gobernador la marca TAM

Por: Mario Rodríguez El Día Martes 11 de Abril del 2017 a las 22:40

*Hoy se entrega en Tampico la Medalla al Mérito Ciudadano Fray Andrés de Olmos al empresario Roberto Fleishman.

El sur de Tamaulipas, propiamente Ciudad Madero, fue el punto de encuentro donde se reunieron los alcaldes de los principales municipios tamaulipecos, a convocatoria del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

El motivo, presentar a todo lo alto la marca TAM, que representa a Tamaulipas para la promoción de las fortalezas y virtudes del Estado en México y el Mundo.

Y es que si de turismo se trata, es la zona sur el punto neurálgico que concentra uno de los destinos más recurridos a nivel nacional en lo que se refiere a turismo carretero.

El binomio Tampico- Madero ha sido durante décadas, el punto de encuentro donde miles de familias acuden durante el año para visitar la playa de Miramar y las bondades turística de Tampico.

Sin olvidar claro, al municipio industrial de Altamira, que también cuenta con Playa Tesoro además de una serie de atractivos turísticos que fortalecen a la zona sur.

Ante empresarios, funcionarios de gobierno estatal y municipal, clase política, alcaldes Magdalena Peraza de Tampico, Andrés Zorrilla Moreno de Ciudad Madero, Alma Laura Amparán de Altamira, Faisal Smer de Aldama, Oscar Almaraz de Ciudad Victoria y Enrique Rivas de

Nuevo Laredo, el gobernador hizo la presentación de la marca TAM, que en adelante será el punto referencial más importante de Tamaulipas en cualquier rincón del mundo.

No es ningún secreto el interés que siempre ha tenido el gobernador Cabeza de Vaca en la zona sur, región a la que acude de manera frecuente y ahora en su calidad de mandatario, está dando fuerte impulso al rubro turístico, además que fue en este mismo evento donde hizo entrega de la marca al Consejo para el Desarrollo Económico y la Competitividad que será el encargado de regular su uso.

Cabeza de Vaca se refirió en su discurso, a la sociedad tamaulipeca que está ansiosa de retomar su vida normal, salir a las calles, vivir con libertad, con seguridad, generar riqueza y salir adelante, un sello que caracteriza a los tamaulipecos.

Pero además resaltó que #TAM no es la marca propiedad de un gobierno, es la marca de Tamaulipas y no pretende la promoción particular de algún personaje como se hizo durante varios sexenios.

En este encuentro con sociedad civil, empresarios y autoridades, el gobernador se refirió al caso de Tomás Yarrington, destacando que durante cinco años la investigación permaneció prácticamente “dormida”, y que fue precisamente e gobierno a su cargo el que dio continuidad, con los resultados ya conocidos.

Y claro, no perdió la oportunidad de refrendar que el interés de su gobierno es que los bienes que se hayan sustraído a los tamaulipecos de manera ilegal, deberán regresar a donde pertenecen.

De ser así, varios prominentes empresarios del pasado reciente deben poner sus barbas a remojar, porque las investigaciones seguramente van a escarbar lo que tanto tiempo ha permanecido oculto.

Pero más allá de la simple captura del ex gobernador Tomas Yarrington, Cabeza de Vaca refiere que hay incluso líneas de investigación que servirán para esclarecer la muerte del ex candidato priista Rodolfo Torre Cantú, que también se quedó…o sea que efectivamente se abren nuevos capítulos y pronto se darán a conocer detalles.

El 194 Aniversario de la Fundación de Tampico Cada 12 de abril, en Tampico se llevan a cabo una serie de eventos cívicos que tienen como fin conmemorar la fundación de la ciudad como tal, que se remonta a 194 años atrás, cuando varias familias arribaron a bordo de carretas procedentes de Altamira, para asentarse en lo que hoy es “tierra de jaibas”.

El evento, marcado por una tradición que fortalece la hermandad entre Tampico y Altamira, incluye una sesión solemne de Cabildo con la asistencia de ambos cuerpos edilicios, en la que por cierto este día se hará entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano “Fray Andrés de Olmos” al empresario Roberto Fleishman, tampiqueño destacado por su actividad empresarial, pero sobre todo por el altruismo que a lo largo de varias décadas la familia Fleishman ha ejercido en esta ciudad donde nació Grupo Tampico, hoy llamado GT Global.

Se espera que sea al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien asista en su calidad de invitado especial a esta importante ceremonia que se celebra en la Plaza de Armas, al pie del Palacio Municipal, lo que sería inédito como primer mandatario de oposición, pero con una fuerte vocación de fortalecer a toda la zona sur integrada por Tampico, Madero y Altamira.

La asistencia del gobernador será una buena señal en lo que se refiere a las relaciones institucionales entre autoridades, pero sobre todo, en hacerse presente en Tampico, la capital de las huastecas y que el próximo año tendrá nuevamente su tradicional relevancia en el contexto electoral.

