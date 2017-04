Bloquean a auditores en Reynosa

Por: Ana Luisa García El Día Martes 11 de Abril del 2017 a las 22:31

Fiestas de Abril a todo lo que da

El SanMarcazo no se queda atrás

1.- La nota de ayer lunes la dio el Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio y no precisamente por la presentación de su agenda de trabajo, sino por denunciar ante el Poder Legislativo, que personal de la dependencia a su cargo fue obstaculizado en su tareas de fiscalización de una obra del Ayuntamiento de Reynosa, incluso les borraron las evidencias que llevaban y les impidieron grabar y tomar fotografías.

Asimismo el Auditor Espino Ascanio dijo que presentará la denuncia correspondiente sobre esos hechos de inseguridad ocurridos, precisamente en territorio de la alcaldesa Dra. Maki Ortiz Domínguez.

Claro que es una cosa grave, venga de quien venga, esta clase de acciones que imposibilita la transparencia de ejercicios presupuestales del sector público.

Al respecto el presidente del Congreso, Carlos García manifestó que en un momento dado, si se requiere, habrá de solicitar seguridad para los empleados de la ASE. Y es que al parecer no eran usuales las auditorías físicas en el desarrollo de las obras, comentó que antes no se hacía esta clase de inspecciones, por eso aparecían obras documentadas como terminadas, pero inexistentes.

El titular del Poder Legislativo expuso, que si se pretende ganar la confianza para abatir la corrupción e impunidad, la vigilancia debe hacerse con investigaciones físicas como las realizadas por el personal de la Auditoría pese a las amenazas. Luego consideró que si se quiere atacar la corrupción a través de la implementación de un Sistema Estatal, deberá combatirse la impunidad que le acompaña y eso sólo se logrará con inspecciones físicas en todas las obras posibles.

2.- En este lunes de Semana Santa el #SanMarcazo y el paseo de Los Troncones recibieron a un alto número de visitantes. Hasta la naturaleza contribuyó con un cielo nublado que permitió a quienes gustan del baile disfrutar desde temprana hora en el lecho del río el intenso ambiente vacacional.

El alcalde Oscar Almaraz hizo espacio en su agenda de trabajo iniciada a las 6 de la mañana en actividades de supervisión de los servicios públicos y llegó a estos eventos para constatar que todo estaba en orden.

Esta vez el Jefe Edilicio acompañó al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en su programa de trabajo en la zona conurbada del sur, donde fue presentada la marca “Tam”, acto al que también asistió la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca. Igualmente Almaraz Smer tuvo oportunidad de participar en el Consejo Estatal para el Desarrollo Económico y la Competitividad de Tamaulipas, evento que tuvo lugar en Cd. Madero.

Mañana comentaremos con amplitud este tema que reunió a los sectores activos de la zona sur con funcionarios de los tres niveles de gobierno. Representantes de organismos empresariales, cámaras, y todos aquellos que tienen participación en la productividad y compromiso por hacer más competitivo a Tamaulipas.

Desde luego al evento asistieron los tres alcaldes de la zona conurbada, Magdalena Peraza Guerra de Tampico; Andrés Zorrilla de Madero y Alma Laura Amparan de Altamira.

3.- Por otra parte ¡Tampico está de fiesta! Este 12 de octubre conmemora su 194 Aniversario y lo hará como todos los años con el paseo de carretas que rememoran a los repobladores de Altamira que dieron nuevos bríos en lo que se conoce como la refundación de nuestro querido Puerto Jaibo.

Las carretas llegarán hasta la plaza de Los Fundadores, en pleno corazón de la ciudad, frente al Auditorio Municipal. De ahí juntos, tampiqueños y altamirenses emprenderán una caminata hasta llegar a la Plaza de Armas, principal escenario de los eventos de las Fiestas de Abril, que ya son famosas más allá de los límites de Tamaulipas.

Desde el fin de semana miles de personas han arribado por estos días para disfrutar los eventos artísticos y culturales que el Municipio de Tampico, que preside la maestra Magdalena Peraza Guerra, ha organizado con esmero y entusiasmo para esta ocasión, desde las verbenas populares, festivales artísticos, además de haber preparado las instalaciones deportivas, albercas y otros puntos para la recreación de todos.

Todavía está Usted a tiempo de asistir al Concierto “Tampico de mis Amores”, una revista musical que narrará la historia de Tampico a través de la música, será a las 7 de la noche de este martes en la explanada de la Aduana Marítima, un sin igual escenario pleno de historia; una hora después en el recinto ferial se presentarán “Los Invasores de Nuevo León”, son espectáculos para todos los gustos y edades.

4.- Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla acaba de editar una obra titulada “La fuerza del cambio” bajo el sello de Porrúa. En este libro el presidenciable comparte sus orígenes familiares, aprovecha espléndidamente la oportunidad para exponer los resultados de su gobierno, lo hace con indicadores que confirman lo exitoso de sus logros, respaldados con evaluaciones de organismos privados independientes.

El libro contiene además testimonios fotográficos que permiten constatar la transformación de Puebla, a la que se refiere como “el inicio del cambio que México Necesita”.

5.- El tema central de ayer en el Congreso del Estado, fue la presentación del plan anual de trabajo ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, obteniendo la aprobación correspondiente. El acto estuvo a cargo del Auditor Jorge Espino Ascanio, un protocolo en el que se detalla el número de acciones y descripción de las mismas, así como su destino en este caso aplicable a los organismos dependientes de los tres Poderes del Estado.

La sesión estuvo presidida por el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Dip. Carlos Alberto García González y el titular de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, Dip. Joaquín Hernández Correa.

La novedad ya antes señalada son la aplicación de auditorías presenciales y quizá los 516 cortes mensuales de caja, de todos, lo cual implicará un trabajo titánico, además de la fiscalización a 5 organismos públicos autónomos y los 47 dictámenes de auditoría a los organismos públicos descentralizados (OPD). Este tipo de instituciones cuentan en su mayoría con un contralor o comisario(a) que labora de manera permanente en la institución y eso de alguna manera permite presentar estados contables eficientes.

Las auditorías de desempeño que en No. de 12 serán llevadas a la práctica ya estaban instituidas, pero no sabemos que tanto se cumplió. Lo demás aunque estaba pre-escrito como obligación, es el caso de la revisión de las 44 cuentas públicas, de los 43 municipios y del Gobierno del Estado, quedó confirmado entre los compromisos de la Auditoría Superior del Estado, organismo que cuenta con un centenar de elementos con conocimiento contable, pero que en los últimos meses no se dan abasto.

En fin, es una agenda que de alguna manera al fijarse metas, permitirá evaluarse los resultados finales.