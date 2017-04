Investigan a exfuncionarios cómplices de Tomás Yarrington: Cabeza de Vaca

Se empiezan abrir nuevos capítulos de líneas de investigación de aquellos que hicieron tanto daño a Tamaulipas, dijo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Martes 11 de Abril del 2017 a las 19:36

Ciudad Madero, Tamaulipas.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que existen líneas de investigación en contra de exfuncionarios, quienes son señalados por ser cómplices de Tomás Yarrington.



Al ser cuestionado si en ellas se integraban a los ex mandatarios, como Eugenio Hernández y Egidio Torre Cantú, dejó en claro que, "más allá de hablar de nombres lo que arrojen las líneas de investigación pueden ser dos o diez o a lo mejor ningún, que lo veo difícil".



"Sin embargo no vamos actuar con mezquindades, no es mi estilo pero si vamos hacer la investigación, porque hay algo muy pendiente no sólo a mí sino a muchos tamaulipecos que es el asesinato cobarde de Rodolfo Torre Cantú", añadió.



"Se empiezan abrir nuevos capítulos de líneas de investigación de aquellos que hicieron tanto daño a Tamaulipas, y esto no fue solo un producto solamente de la operación de un hombre sino de la complicidad de muchos", detalló.



"Seguramente vamos abrir líneas e investigación para esclarecer ese asesinato cobarde como muchos otros en el Estado de Tamaulipas, producto de esa irresponsabilidad complicidad de la violencia que generaron".



Cabeza de Vaca, apuntó que más allá del castigo que pudiera ser aplicado a los involucrados, como Gobierno, exigirán que sea regresado el dinero presuntamente robado, así como propiedades que pasaron a manos privadas.



Sobre la posible extradición de Yarrington Ruvalcaba a los Estados Unidos, declaró, "seguramente se irá a Estados Unidos por la manera en que lo está pidiendo, sin embargo acaba de cerrarse un capítulo muy oscuro de la historia de Tamaulipas.