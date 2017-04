Tiene vigilancia especial PC de Tamaulipas por vacaciones

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Martes 11 de Abril del 2017 a las 21:30

Es en la temporada de vacaciones cuando más se incrementan los accidentes tanto en el hogar como en las carreteras y centros turísticos, informó el titular de la dependencia en Tamaulipas, Pedro Granados Ramírez

Autor: Baldemar Mijangos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Es en la temporada de vacaciones cuando más se incrementan los accidentes tanto en el hogar como en las carreteras y centros turísticos, esto de acuerdo a estadísticas, por ello Protección Civil ha encendido al alerta de vigilancia, informó el titular de la dependencia en Tamaulipas, Pedro Granados Ramírez.



Pidió a los vacacionistas que salen de la ciudad o del Estado, utilizar su cinturón de seguridad, así como el viajar de día y respetar los límites de seguridad.



En el caso de las personas que permanecerán en sus hogares durante las vacaciones, insistió en tener una mayor vigilancia de los niños menores para evitar caídas, fracturas o quemaduras.



"Estamos recomendando en carretera manejar con cinturón de seguridad, conducir de día, no exceder los límites de velocidad, dar revisión correcta a los automóviles y en las playas o ríos, hay que tener mucho cuidado en los niños, así como también las zonas donde realicen alguna fogata, no dejar fuego prendido, no tirar colillas de cigarro para evitar algún tipo de incendio que pueda dañar un área natural, ya que ahorita está seco”, mencionó.



Puntualizó que el principal objetivo de Protección Civil es hacer eficientes los servicios y atenderlos de manera inmediata, sobre todo en los principales destinos turísticos en donde se espera tener una afluencia aproximada de un millón 700 mil personas.