Localiza PC de Reynosa cadáver en río Bravo

Por: HT Agencia El Día Martes 11 de Abril del 2017 a las 15:20

Elementos de Protección Civil localizaron un cuerpo sin vida en el río Bravo a la altura del Ejido El Porvenir (ILUSTRATIVA)

Autor: Max Peñaloza

Reynosa, Tamaulipas.- Elementos de Protección Civil localizaron un cuerpo sin vida en el río Bravo a la altura del Ejido El Porvenir, luego del reporte de una persona que flotaba en el lugar antes mencionado.



El cadáver del hombre se encontraba en estado de descomposición, y no fue posible identificarlo debido a que no llevaba documentos con él.



Se indicó que llevaba un pantalón de mezclilla azul, playera Adidas en color azul con rojo además de que no presentaba signos de violencia, por lo que se presume que murió ahogado.

