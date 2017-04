Intriga, por el adelanto de la quinta temporada de "Orange is the new black"

Para incrementar la intriga entre los seguidores de la serie “Orange is the new black”, la plataforma Netflix lanzó 60 segundos del primer episodio de la nueva temporada, en los que se puede ver a “Dayanara” en medio de un motín, mientras sostiene una pistola contra un custodio

Por: Notimex El Día Martes 11 de Abril del 2017 a las 15:07

Autor: Notimex

