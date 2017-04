Recomienda PC de Tamaulipas viajar de día

Así como no hacer paradas innecesarias en las carreteras del Estado, a pesar de que están blindadas, manifestó el coordinador estatal de Protección Civil Pedro Granados

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Lunes 10 de Abril del 2017 a las 21:00

El coordinador estatal de Protección Civil Pedro Granados Ramírez, recomendó a los automovilistas que visitarán algún centro turístico de Tamaulipas en estas vacaciones, a que viajen de día

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El coordinador estatal de Protección Civil (PC) Pedro Granados Ramírez, recomendó a los automovilistas que visitarán algún centro turístico de Tamaulipas en estas vacaciones, a que viajen de día y eviten hacer paradas innecesarias en las carreteras.



Aunque destacó que las carreteras de la entidad estarían blindadas por el operativo especial de Semana Santa, “se puede viajar, las corporaciones de seguridad pública están haciendo un esfuerzo muy importante principalmente en estos 17 días para tener las carreteras cubiertas”.



“He escuchado que efectivamente se recomienda hacerlo con luz de día, pero para todos la recomendación a final de cuentas es la misma, hacer sus trayectos continuos, haber revisado su vehículo para evitar fallas en el camino, no sobre cargarlos en referencia al sobre cupo, no manejar distraído, texteando o hablando por teléfono, cuestiones de ese tipo y no hacer paradas innecesarias en las carreteras", manifestó.



Recordó que en el operativo especial de Semana Santa participan nueve dependencias, como la Secretaría de Turismo, Secretaría General de Gobierno, PC, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, la Policía de Fuerza Tamaulipas, Policía Federal, Gendarmería y Ángeles Verdes.



"Estaremos recibiendo un millón 700 mil visitantes en los distintos destinos turísticos del Estado, yo pienso que el 80 por ciento pudiera estar en lo que es los seis destinos de playa, como Bagdad, Carbonera, La Pesca, Barra de Todo, Tesoro y Miramar son los principales”, expuso.



Y añadió, “en cada uno de ellos habrá permanentemente un puesto de mando, donde estará representado cada una de las nueve o diez dependencias que estamos participando para dar los servicios, dar las atenciones y por supuesto recopilar información al final de cada día y subirla para que el señor gobernador pueda tener esta información puntualmente”.



Dijo que participarían más de mil personas de dichas dependencias estatales, "nos desdoblamos a través de las unidades municipales de Protección Civil con más de 700 gentes, y hay como 300 personas de grupos voluntarios que en esta temporada de Semana Santa se avocan a participar, sobre todo en puntos carreteros".