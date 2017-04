Exige PRI sanción ejemplar para Tomás Yarrington

En el tricolor no defenderemos a quién no merezca ser defendido y exigimos a las autoridades que se sancione al exfuncionario como marque la Ley, dijo el PRI en un comunicado

Por: Mesa de Redacción El Día Lunes 10 de Abril del 2017 a las 10:50

La dirigencia nacional del PRI, exigió a las autoridades que se sancione ejemplarmente al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió a las autoridades que se sancione ejemplarmente al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, quien fue detenido en Florencia, Italia.



A través de su cuenta oficial de Twitter, el @PRI_Nacional reconoció la labor de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las autoridades internacionales, quienes la noche de ayer domingo lograron la captura del exmandatario tamaulipeco.



Y mediante un comunicado, el tricolor señaló que “el PRI no debe pagar las consecuencias de los actos de Tomás Yarrington, por lo tanto no defenderemos a quién no merezca ser defendido y exigimos a las autoridades que se actué conforme a derecho, se investigue y se sancione al ex-funcionario como marque la Ley”.



Se estableció que el PRI tiene la política de señalar a cualquier funcionario que se vea involucrado en actos de corrupción, a fin de cerrar el paso a la impunidad.



Explicó que por ello "Tomás Yarrington Ruvalcaba fue suspendido de sus derechos partidistas en el año del 2012 y el 16 de diciembre del 2016, la Comisión de Justicia Partidaria expulsó a Yarrington de las filas del instituto político".

