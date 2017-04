Diputada trabaja a favor del pueblo

No es por nada pero vaya que la diputada federal del Distrito 1 con cabecera en Nuevo Laredo, Yahleel Abdala Carmona, ha estado trabajando arduamente a favor de esta ciudad fronteriza, lo mismo que de Guerrero, Mier y Miguel Alemán, poblados que también representa en la Cámara de Diputados. Y es que Yahleel al momento ha presentado ante las respectivas comisiones legislativas y autoridades federales competentes, todo lo relacionado a las promesas que hizo durante su campaña, por lo que se puede decir que ha cumplido. De hecho en la semana recién concluida Yahleel logró reunirse con directivos del SAT y de Aduanas, para ver lo concerniente a la regularización de vehículos a bajo precio, y así abatir el grave problema de tantos vehículos “chocolates” que hay en la frontera, muchos de ellos incluso sin placas, lo que representa un serio problema de seguridad. Según Yahleel es muy probable que se acepte por parte de las autoridades federales reducir los costos de regularización de vehículos, exclusivamente para residentes fronterizos. Dijo que en dos semanas tendrá respuesta a esto.

TAMBIÉN EN BUSCA DE MEJORAR LA TARIFA DE LUZ

Aparte Yahleel Abdala Carmona ya logró también que el gobierno federal acepte revisar lo de una posible reclasificación de tarifas de luz para Nuevo Laredo. Y es que tras presentar sendos estudios, en los que se demostró que las temperaturas en la ciudad están por encima del promedio de 32 grados centígrados que tiene catalogada la CFE, se autorizó que se revise al respecto, y en caso de que se compruebe que sí es mucho el calor que hace en la ciudad (que claro que así es), se podrá otorgar una mejor tarifa, que en este caso deberá ser la 1-F, que es mucha más económica que la 1-E que actualmente pagamos. Y lo es porque el subsidio que concede el gobierno federal es mucho mayor. La definición en torno a esto va a tardar unos ocho meses, pero al menos ya se dio el primer paso.

LÍDER DEL PRI COMPARTE EXPERIENCIA CON FUTUROS PROFESIONISTAS

Viviano Vázquez Macías, en su calidad de egresado de la carrera de ingeniería industrial del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, participó en el Congreso Internacional de Ingeniería Industrial celebrado en el propio Tec de esta ciudad. En dicho evento hubo un aforo de 700 jóvenes de la referida carrera, quienes escucharon las vivencias de ocho egresados de la referida profesión, entre ellos Viviano, y quienes dieron a conocer sus experiencias en el ámbito comercial, industrial, empresarial y de servicios, gracias al aprendizaje obtenido en la que es considerada la mejor institución de estudios superiores de Nuevo Laredo. Aparte Viviano se extendió un poco al dialogar sobre el ámbito político, pues en este sentido no hay que olvidar que el mencionado es el actual presidente del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Nuevo Laredo y por ende uno de los Ex-A-Tec más reconocidos de la localidad. Enhorabuena.

REGIDORA LE FALLA A SU GRUPO

Al interior del Sindicato de Maquiladoras de Nuevo Laredo hay cierta inconformidad de los delegados sindicales al considerar que su representante ante el Cabildo, Juany Mata, no ha estado atendiendo algunas peticiones que se le han hecho en cuanto a consultas médicas y entrega de medicinas para los trabajadores que requieren de dichos servicios. Aparte las despensas que recibe Juany Mata no van a parar a manos de los obreros, como debiera ser. Incluso la regidora hace poco dejó de recibir una buena dotación de focos ahorradores de luz, que buena falta hacían a muchos trabajadores sindicalizados, y que no reclamó a tiempo y por eso los perdió. Todo esto ha generado el descontento de delegados de maquilas que ya se quejaron al respecto con el secretario general del gremio, Luis Eduardo Martínez López, quien anda viendo cómo solucionar esta situación que de una u otra forma le afecta al gremio.

CONDUCTORES DE PIPAS MANEJAN SIN PRECAUCIÓN

En un serio riesgo para la ciudadanía se han convertido algunos conductores de la empresa Gas Rodríguez, la cual ofrece el servicio de gas LP en la ciudad, debido a que manejan sin la más mínima precaución. He sido testigo de cómo algunos conductores de las pipas de gas de esta empresa manejan a una velocidad que está muy por encima de la que se les tiene permitido, dado el contenido que transportan, y que evidentemente es de alto riesgo. Peor, aún pasan los topes como si nada, y eso hace cimbrar feamente las pipas, con el riesgo de que se desprenda el contenedor o simplemente se genere una chispa y con ello una explosión. Hace unos días fui testigo incluso de como una pipa hasta “se coleó” cuando su conductor dio una vuelta sin la menor precaución. Urge poner sobre la lupa a estos conductores, y a los directivos de Gas Rodríguez exigirles que sean más severos con su personal y sobre todo más selectivos, pues no se le puede dar a cualquiera la responsabilidad de manejar una pipa. Que conste que lo estamos advirtiendo, para que al rato que suceda una desgracia no salgan con que no sabían.

EMPIEZA LA SEMANA SANTA

Con la tradicional bendición de ramos iniciaron las festividades de la Semana Santa, esto en la iglesia católica, así como en otras iglesias que también conmemoran estas fiestas. En lo que respecta a los católicos, el Obispo Enrique Sánchez Martínez encabezó una caminata que partió del monumento a Los Fundadores de Nuevo Laredo con rumbo a la Catedral del Espíritu Santo, donde se bendijeron los ramos. Esta solemnidad se llevó a efecto de hecho en todas las parroquias de la localidad, que registraron llenos. En el transcurso de la semana habrá diversas actividades, que se intensificarán el Jueves Santos, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Son días de paz y tranquilidad. Que los disfruten.

ADIVINANZA

¿Quién es la empleada de la Secretaría de Finanzas a la que le apodan “La Botana”?, por aquello de que “se da con un mínimo de tres cervecitas”, jajajaja.

LO ÚLTIMO

El pasado sábado por la mañana el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, puso en marcha el Operativo Semana Santa 2017 en el que alrededor de 60 patrullas de las diferentes corporaciones policíacas darán las debidas atenciones a vacacionistas y ciudadanos. Sea pues… El comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) que dirige Imelda Sanmiguel Sánchez, prepara diversas actividades para el denominado Día de la Coneja, que será el próximo domingo. Habrá muchas sorpresas en los centros recreativos de la localidad. Este será de hecho el primer evento que la nueva directiva del blanquiazul lleve a cabo en beneficio de los neolaredenses… Aunque Félix Alberto Alemán tiene el apoyo de casi todos los secretarios generales cetemistas para buscar mantenerse como dirigente del sector obrero, por un nuevo período, hay solo dos líderes que no le han manifestado su apoyo. Y es que uno de ellos pretende apoderarse de la CTM, en tanto que el otro simplemente obedece indicaciones de quien lo puso en el cargo, y quien igualmente está en contra de Félix. Taxis y luces son la clave al respecto.

