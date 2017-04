Halteristas mexicanas han tenido históricas actuaciones en mundiales

Bangkok, (Notimex).- Desde el Mundial Sub 17 de 2012 en Eslovaquia, cuando la bajacaliforniana Ana Lilia Durán fue la primera en obtener presea, las halteristas mexicanas han brillado en los concursos juveniles internacionales como lo conseguido en esta versión de Tailandia.

Durán fue la primera competidora de la especialidad en conseguir una presea mundial y se convirtió en la “guía” de un grupo de halteristas que han comenzado a brillar en este tipo de justas, como la regiomontana Jennifer Cantú y la jalisciense Jannet Gómez, quienes han figurado en el podio.

De igual manera, la bajacaliforniana ha consumado cuatro presas mundiales tras el oro de 2012 en sub 17, bronce en 2013 en sub 17, plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 y plata en sub 20 en 2016 en Tbilisi, Georgia.

Sin embargo, Cantú fue la primera halterista en obtener tres medallas en una justa mundial y lo hizo en 2013 en Uzbekistán, con tres de plata, y en esta justa de Tailandia la jalisciense Ángela Gutiérrez también se agenció tres preseas, una de plata y dos de bronce.

Mientras Gómez también subió al podio con un bronce en la justa de 2013 en Uzbekistán.

Los resultados han estado presentes en las lides mundiales de las categorías, un ejemplo más reciente fue el cuarto sitio conseguido por el equipo femenil en el Mundial en Perú en 2016.

En esa ocasión, las pesistas obtuvieron el cuarto lugar por equipos tras acumular un oro, cinco platas y cuatro bronces.

Las juveniles que subieron al podio fueron Diana Chay (oro y dos platas) y Viviana Muñoz (dos bronces), en -44 kilogramos, así como por Alexa Silva (dos bronces), en -48 y por Gladis Bueno (tres platas).

A estas medallas en halteristas sub 20 se suma el logro de Aremi Fuentes, quien se quedó con el bronce en los Primeros Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010, en la división de -63 kilogramos.

El Campeonato Mundial Juvenil de Pesas, que tiene lugar en Tailandia, da cupos para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en donde México, en especial con las mujeres, va por la tercera presea en este tipo de justas.

En Singapur 2010, Aremi Fuentes fue bronce y en Nanjing 2014, Ana Lilia Durán se agenció la plata.