Muro lado mexicano o a mitad de río

Por: Jorge Lera Mejía El Día Jueves 06 de Abril del 2017 a las 22:11

Hoy se volvió a mostrar lo improcedente que tiene el sueño de la construcción del "gran muro hermoso" que el presidente Donald Trump prometió erigir en la frontera con México.

A dos días de ser presentadas las propuestas por más de 400 empresas ambiciosas, el Big Muro enfrenta grandes problemas geográficos y físicos, de acuerdo a los dichos el pasado 30 de marzo por dijo el secretario del Interior, Ryan Zinke.

Zinke dijo que la construcción del muro es "compleja en algunas zonas", entre ellas el parque nacional Big Bend y el río Bravo, que constituye buena parte de la frontera de 3.200 kilómetros (2.000 millas).

El funcionario dijo al grupo que representa a los rancheros del oeste que Estados Unidos no "cederá" el río Bravo a México al alzar el muro del lado estadounidense ni tampoco lo construirá "en medio del río". Zinke dijo que en algunas zonas se pueden instalar artefactos electrónicos de vigilancia, mientras que en otros las imponentes formaciones naturales no requieren el refuerzo de un muro.

Ahora, este jueves, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, consideró como “muy improbable” la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera con México, al sostener que no se edificará una barrera “donde no tenga sentido”.

O sea que Kelly y Zinke contradicen abiertamente a su jefe Donald Trump, que quiere un Big y Bello Muro, mayor de 10 metros, de Costa a Costa, en terrenos mexicanos y pagado por mexicanos...

Siendo los dichos de Kelly en una sesión de senadores, el propio senador republicano John McCain, de Arizona, pidió a Kelly que aclarará cómo es que se debe entender entonces un muro fronterizo.

A ello Kelly respondió que: "El presidente sabe que estoy buscando variaciones sobre el tema, y no tengo ninguna duda de que cuando le diga que el muro tiene sentido aquí, que una valla de alta tecnología tiene sentido aquí, que la tecnología tiene sentido aquí, no tengo ninguna duda de que me dirá que lo haga”, añadió.

Por otro lado, este mismo jueves el Secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, en rueda de prensa después de su visita a Washington y entrevistarse con algunos de estos citados, volvió a aclarar que el tema del Muro es de EUA, no de México. Que no se pagará por nosotros ni se hará en terrenos mexicanos.

En fin cada día se enfrenta Trump a barreras físicas y económicas, pero sobre todo políticas que le complica su sueño del Big Muro de la ignominia...